Při úklidu Otavy našli lidé lahve i pneumatiky, ale méně než dřív. Na místě černé skládky roste alej ovocných stromů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | StevenFleming / StevenFleming / Pixabay Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Asi deset metrů krychlových odpadu sesbírali včera dobrovolníci v Písku při úklidu kolem řeky Otavy a města. Nejčastěji našli obaly od jídla, plastové lahve, kelímky z fast foodu či naplaveniny. Postupem let odpadu ubývá, stejně jako černých skládek. Jedním z nejhorších míst je statek Dobešice, kde parkují zahraniční kamiony a chybí tam pro ně zázemí, řekli organizátor Marek Anděl a dobrovolníci. V předchozích letech odnášeli účastníci z přírody asi 30 metrů krychlových odpadků.

"Naštěstí se sebralo letos odpadu méně než minulé roky. Je vidět, jak 14 let chodíme do těch samých lokalit, tak tam, kde byly černé skládky, gauče, křesla, smotané koberce, tak už toho v přírodě ubývá. Jak to tam už není, tak slušnější lidi to asi odradí, aby to tam dali. Už to není tak, že by lidé úmyslně dělali nové černé skládky. Myslím, že situace se zlepšuje, máme z toho radost. Když český člověk někde vidí hromadu odpadků, nemá takový ostych přidat další. Zatímco když je tam čistá příroda, tak ho to ani nenapadne," řekl Anděl.

Byl se podívat i na okraji Písku, kde bývala velká černá skládka. Asi před dvěma lety se tam povedlo jedné partě nadšenců vysázet alej ovocných stromů. Tam, kde byl dřív velký nepořádek, dnes podle Anděla krásně kvete alej. "Je ale pravda, že když jsem přejel na druhou stranu silnice, kde rostou trnkové keře, je už sklopený valník suti a na tom vyhozené pytle s odpadem. Nejhorší místo je na kraji Písku u statku Dobešice. Parkují tam zahraniční kamiony, většinou polské, ty tam nechávají nejvíc nepořádku," popsal Anděl, který také pořádá pěší pochod Švejkova padesátka.

V Dobešicích u rybníka letos již poněkolikáté uklízela 54letá Jaroslava Bellová z Písku. Společně s dcerou nasbírala 16 pytlů odpadků, což považuje za "úžasný" výkon, protože loni ve třech shromáždili 20 pytlů. "Tam je toho vždycky hodně, neboť Písek nemá pro kamiony odstavné místo, nemá kadibudku, kam by řidiči chodili, a nemá ani kontejner, kam by odpad vyhazovali. Hází tam z kamionu do struh hrozné věci. Doporučuji nikdy ty petlahve neotvírat, protože je tam načůráno," řekla ČTK Bellová.

Kolem parkoviště kamionů sesbírala s dcerou také zbytky jídel, konzervy, vytáhly i jednu velkou pneumatiku. Bellová chodí k Otavě uklízet, aby měla dobrý pocit. Láká ji fajn parta, ekologie je pro ni důležitá, odpadky sbírá, i když venčí psa Bertíka. Po akci si také ráda dá buřt a pivo na ostrově u elektrárny, kde se odpoledne dobrovolníci scházejí a baví.

Na letošní 14. ročník přišlo při slunečné sobotě asi 65 lidí. Kdysi Anděl a spol. začínali v sedmi lidech, nejvíc jich jednou přišlo 202. Průměrně se účastní kolem 100 dobrovolníků. Letos to bylo méně i kvůli tomu, že termín se narychlo o týden posunul, protože minulý víkend byl v Otavě po deštích vysoký stav vody. "Jenomže spousta lidí to měla naplánované a došla mi spousta omluvných mailů," řekl Anděl.

Každý dobrovolník dostane ráno před akcí pracovní rukavice, pytle na sběr a žluté tričko. Svoz plných pytlů a odvoz odpadků na skládku Městské služby Písek zajišťují organizátoři.

reklama