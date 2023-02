Přilepeného aktivistu museli v Německu vynést ze soudní síně i se stolem

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | bratispixl / Flickr Soudní proces se týká několika akcí skupiny z roku 2022, na kterých se Jeschke podle obžaloby podílel. Ilustrační foto

Klimatický aktivista souzený v Německu za uliční blokády se přilepil v soudní síni ke stolu tak, že musel být vynesen i s tímto kusem nábytku. Svým gestem chtěl zakladatel protestní skupiny Poslední generace (Letzte Generation) upozornit na nutnost boje proti změnám klimatu, informovala agentura DPA.

"Přilepil jsem se. Musím to udělat, protože musíme mluvit o klimatickém nouzovém stavu," zvolal 23letý Henning Jeschke v soudní síni. "Je mi to líto. Musím to udělat," dodal, zatímco se natáčel. Skupina později zveřejnila snímek na twitteru.

Soudce zavolal justiční stráž, a když mu Jeschke opakovaně skákal do řeči, mladíka vykázal. Strážní museli aktivistu vynést z budovy i se stolem dlouhým 1,2 metru. Naposledy byl viděn, jak v doprovodu dalších lidí čeká na autobusové zastávce stále s rukou přilepenou ke stolu. Proces mezitím pokračoval, další líčení bylo stanoveno na 9. března.

Aktivisté skupiny Poslední generace v posledních měsících zintenzivnili protesty, kterými chtějí veřejnost a vládu přinutit k ráznější ochraně klimatu. Odmítají těžbu fosilních paliv a demonstrují například za snížení povolené rychlosti v dopravě. Při svých akcích se mimo jiné lepidlem lepí k silnicím, ranvejím či uměleckým dílům.

Soudní proces se týká několika akcí skupiny z roku 2022, na kterých se Jeschke podle obžaloby podílel. Berlínské státní zastupitelství aktivistu viní z nátlaku, kladení odporu policistům a nebezpečného narušování dopravy. Protože aktivista odmítl za své činy zaplatit pokutu, případ se dostal k soudu.

