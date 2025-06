Případ úhynu dvou psů v autě definitivně skončí pokutou 2500 korun, potvrdil NSS

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Případ úhynu dvou psů v kufru auta definitivně skončí pokutou 2500 korun. Od nadřízených ji jako kázeňský trest dostal policista, který belgické ovčáky, služebního a vlastního, do kufru zavřel. Později se hájil tím, že jednal v krajní nouzi. Psy zavřel, aby mohla jiným vozem z brány bezpečně vyjet manželka, jenže mezitím upadlo jeho dítě, a on musel ověřit, zda se mu něco váženého nestalo, a pak uklidnit i sourozence. Krajní nouze však podle NSS skončila nejpozději ve chvíli, kdy muž zjistil, že synovi nehrozí akutní nebezpečí."Následné tvrzené 'kruhové utěšování' jednotlivých potomků, kterým zjevně nehrozilo žádné další nebezpečí, v situaci, kdy na vlastním pozemku ve vlastním vozidle v důsledku horka hynou na stěžovateli závislá zvířata, lze vnímat různě, ale rozhodně ne jako krajní nouzi vylučující protiprávnost," stojí v rozsudku NSS, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.

Událost se odehrála ve slunném odpoledni v červnu 2019. Muž na pozemku u svého domu na Mělnicku zavřel do kufru auta zaparkovaného na slunci jednak služebního psa, kterého měl svěřeného do péče, jednak vlastního psa stejné rasy. Jak dlouho v kufru zůstali, není jasné. Stačilo to však tomu, aby obě zvířata postihlo přehřátí organismu a oběhový kolaps. Než se muž k autu vrátil a otevřel kufr, psi uhynuli.

Muž zprvu dokonce čelil trestnímu stíhání a Okresní soud v Mělníku jej v říjnu 2020 shledal vinným. Krajský soud v Praze v lednu 2021 souhlasil s názorem okresního soudu, že muž formálně naplnil všechny znaky přečinu zanedbání péče o zvíře. Domníval se však, že jeho počínání nedosáhlo takové společenské škodlivosti, aby se dalo kvalifikovat jako trestný čin. Šlo prý maximálně o přestupek.

Případ tak dostali na stůl policejní funkcionáři, kteří dospěli k závěru, že se muž dopustil přestupku podle veterinárního zákona, a to z vědomé nedbalosti. Muselo mu být jasné, že ohrožuje zdraví a život psů. Proti kázeňskému trestu 2500 korun muž podal správní žalobu. Městský soud v Praze ji letos v lednu zamítl.

V kasační stížnosti muž poukazoval například na to, že psům kvůli ventilaci nechal otevřené jedny dveře auta, které po návratu k vozidlu našel zavřené. Kdo je zavřel, se nepodařilo zjistit - a podle NSS to ani není podstatné. "Zavření dveří jen urychlilo následek, který stěžovatel způsobil svým vědomě nedbalým jednáním," stojí v rozhodnutí.

