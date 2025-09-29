https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/priprava-likvidace-nebezpecnych-styrenu-na-skladce-u-litvinova-zacala
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Příprava likvidace nebezpečných styrenů na skládce u Litvínova začala

29.9.2025 11:56 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Diskuse: 3
Zdroj | Depositphotos
Začala příprava ploch pro likvidaci nebezpečných styrenů na skládce Celio u Litvínova. Práce mají podle schváleného harmonogramu skončit do tří let. Na skládce jsou tisíce sudů s touto hořlavou látkou v různém skupenství. Nad části z nich vznikne ochranný sarkofág, který by mohl být plechový. Doposud se uvažovalo o betonovém, řekl náměstek hejtmana Tomáš Kirbs (ANO). Kontroloři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) sudy objevili na skládce Celio v létě 2021.
 
Krajský úřad schválil harmonogram prací. Proti postupu se odvolalo město Litvínov, které chce, aby na skládce nezůstaly do budoucna žádné sudy. Odvolání města vzali krajští radní na vědomí, nemá odkladný účinek, uvedl Kirbs.

Na skládce jsou uložené styrenové smoly ze staré ekologické zátěže ve středočeské Nelahozevsi. Sudy jsou na jednom místě, kolem kterého je plot. Teď se musí připravit plochy, kam se vyskládají a roztřídí podle toho, v jakém skupenství styren v sudech je. Pracovat se bude pod dohledem hasičů a policie tak, aby byla zajištěna bezpečnost při manipulaci, zdůraznil Kirbs. Celkové množství navezených odpadů podle ČIŽP činí 3202 tun, což představuje až 16 000 sudů s obsahem nebezpečného a hořlavého styrenu o objemu 200 litrů.

Tekuté styrenové smoly by měli zaměstnanci postupně odvážet do některé ze spaloven, která bude mít volnou kapacitu na zpracování tohoto odpadu. Odstranění pevného obsahu přímo na skládce nebezpečných odpadů je v souladu s odpadovou legislativou. Právě sudy s tuhými styrenovými smolami by mohly být pod sarkofágem. K vytvoření plechového sarkofágu zřejmě podle Kirbse není nutné stavební povolení jako v případě zvažované betonové ochrany.

Policisté stíhají v souvislosti s uložením vysoce nebezpečného odpadu na skládce u Litvínova osm lidí a jednu právnickou osobu pro zločin obecného ohrožení, pokusu o podvod, poškození a ohrožení životního prostředí a přečin porušení předpisů hospodářské soutěže. Státní zástupce Zdeněk Matula na konci srpna ČTK řekl, že policisté věc stále vyšetřují.

Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Nabídla tehdy nejnižší cenu přes 26,3 milionu korun bez DPH a zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje. Sudy však auta odvezla na skládku a zavezla je dalším odpadem.


 
Online diskuse

Všechny komentáře (3)
JS

Jiří Svoboda

29.9.2025 13:50
Co to tak řešit využitím hesla:" Dnešní odpad dnes je zítřejší surovinou."
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

29.9.2025 14:17 Reaguje na Jiří Svoboda
jediný způsob je jí spálit, pokud možno řízeně. Je to látka s vysokou výhřevností ale asi to nebude moc eko. Ethenylbenzen používá se pro výrobu plastů
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.9.2025 15:41 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Nic proti tomu. Jsou to jen a jen uhlovodíky? Pak by to opravdu nemusel být problém.
Odpovědět

