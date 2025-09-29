Příprava likvidace nebezpečných styrenů na skládce u Litvínova začala
Na skládce jsou uložené styrenové smoly ze staré ekologické zátěže ve středočeské Nelahozevsi. Sudy jsou na jednom místě, kolem kterého je plot. Teď se musí připravit plochy, kam se vyskládají a roztřídí podle toho, v jakém skupenství styren v sudech je. Pracovat se bude pod dohledem hasičů a policie tak, aby byla zajištěna bezpečnost při manipulaci, zdůraznil Kirbs. Celkové množství navezených odpadů podle ČIŽP činí 3202 tun, což představuje až 16 000 sudů s obsahem nebezpečného a hořlavého styrenu o objemu 200 litrů.
Tekuté styrenové smoly by měli zaměstnanci postupně odvážet do některé ze spaloven, která bude mít volnou kapacitu na zpracování tohoto odpadu. Odstranění pevného obsahu přímo na skládce nebezpečných odpadů je v souladu s odpadovou legislativou. Právě sudy s tuhými styrenovými smolami by mohly být pod sarkofágem. K vytvoření plechového sarkofágu zřejmě podle Kirbse není nutné stavební povolení jako v případě zvažované betonové ochrany.
Policisté stíhají v souvislosti s uložením vysoce nebezpečného odpadu na skládce u Litvínova osm lidí a jednu právnickou osobu pro zločin obecného ohrožení, pokusu o podvod, poškození a ohrožení životního prostředí a přečin porušení předpisů hospodářské soutěže. Státní zástupce Zdeněk Matula na konci srpna ČTK řekl, že policisté věc stále vyšetřují.
Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Nabídla tehdy nejnižší cenu přes 26,3 milionu korun bez DPH a zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje. Sudy však auta odvezla na skládku a zavezla je dalším odpadem.
reklama