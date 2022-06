Přírodní oblast Mladá na Mladoboleslavsku zarůstá lupinou, lidé ji mohou pomoci trhat

Anyr 10.6.2022 18:32

Lupina? Kdyby přírodu trápila jen ta! Bydlím na samé hranici KRNAPu, a letos jsem úřad kontaktoval, ohledně nového výskytu invazivního druhu, už čtyřikrát. Zlatobýly, křídlatka, lupina. Ale to jen, co se týče výskytu v přírodě.



Kdybych měl spočítat sousedy, kteří si na zahradách hýčkají bolševník, líčidlo, šeříky, netýkavku žláznatou, nebo právě i zlatobýly, lupinu a její barevné kultivary, a jiné invazivní/expanzivní druhy rostlin, včetně různých kultivarů dubů, buků, javorů, lísek, vrb, jejichž genom se pak během kvetení šíří do volné přírody...



Fakt, někdy si přijdu jako u debilů, když se dívám na "zahrádkáře-zabijáky přírody".

A to celé okořeněné neustálým sekáním trávy. (-_-)

Jenže vysvětlujte vševědoucím staroušům, že ničí svět, když oni vše vědí nejlépe.

Jestli něco vyhubí lidstvo - jako druh - nebude to nic jiného, než že se lidstvo vyhubí samo. Umře na debilitu a egoismus.

