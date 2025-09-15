https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prodej-aut-s-hybridnim-pohonem-do-srpna-stoupl-o-ctvrtinu-na-42.965-vozu
Prodej aut s hybridním pohonem do srpna stoupl o čtvrtinu na 42 965 vozů

15.9.2025 11:16 (ČTK)
Diskuse: 1
Palubní deska hybridního automobilu Fisker.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Fisker automotive / Flickr
Prodej nových aut s hybridním pohonem v Česku za osm měsíců vzrostl o 26 procent na 42 965 vozů. Z toho plug-in hybridy rostly o 73 procent na 6866 prodaných aut. Registrace elektromobilů se zvýšily o 53 procent na 8820 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
 
Celkový prodej nových osobních aut od ledna do konce srpna stoupl o 4,75 procenta na 161 067 vozů. Hybridy tak tvořily více než čtvrtinu prodávaných vozidel a podíl elektromobilů se vyšplhal na 5,5 procenta.

"Prodej hybridních vozů si udržuje čtvrtinový růst, který vysoce převyšuje tempo celého trhu. Ještě výrazněji rostou plug-in hybridní vozy, kterých se prodalo o tři čtvrtiny více než loni. Trend výrazného růstu hybridních pohonů s důrazem na plug-in hybridy bude pokračovat i v dalších měsících," uvedl generální ředitel Toyoty a Lexusu v ČR Martin Peleška.

Nejprodávanější hybridní značkou zůstává Toyota s 8445 vozy, druhá je Škoda Auto s prodejem 5607 aut na hybridní pohon a třetí je Mercedes-Benz s 3252 vozy. Následují BMW a Dacia. Mezi plug-in hybridy vede Škoda.

V prodeji čistě elektrických vozů je na prvním místě Škoda s 3122 elektromobily, následuje Tesla s 1340 prodanými auty a Volkswagen, který prodal 585 elektromobilů. Na dalších místech jsou Hyundai a Kia.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Radek Čuda

15.9.2025 12:48
S ohledem na to, že se do hybridů dnes počítá už kde co, a kvůli emisím se taky kde co alespoň jako mild-hybrid vyrábí, to není jednak žádné velké překvapení, jednak do značné míry nic jiného, než klasická potěmkiáda, bo při běžném provozu ty různé hybridy zase takové terno z pohledu emisí nejsou.
