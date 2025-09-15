Prodej aut s hybridním pohonem do srpna stoupl o čtvrtinu na 42 965 vozů
"Prodej hybridních vozů si udržuje čtvrtinový růst, který vysoce převyšuje tempo celého trhu. Ještě výrazněji rostou plug-in hybridní vozy, kterých se prodalo o tři čtvrtiny více než loni. Trend výrazného růstu hybridních pohonů s důrazem na plug-in hybridy bude pokračovat i v dalších měsících," uvedl generální ředitel Toyoty a Lexusu v ČR Martin Peleška.
Nejprodávanější hybridní značkou zůstává Toyota s 8445 vozy, druhá je Škoda Auto s prodejem 5607 aut na hybridní pohon a třetí je Mercedes-Benz s 3252 vozy. Následují BMW a Dacia. Mezi plug-in hybridy vede Škoda.
V prodeji čistě elektrických vozů je na prvním místě Škoda s 3122 elektromobily, následuje Tesla s 1340 prodanými auty a Volkswagen, který prodal 585 elektromobilů. Na dalších místech jsou Hyundai a Kia.
