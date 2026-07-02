Prodej elektromobilů má v Česku nový rekord, v červnu jich lidé koupili 2142
"Český trh s elektromobily se postupně přibližuje vyspělejším evropským zemím. Růst je patrný nejen u registrací nových vozidel, ale také na trhu dovezených ojetin, které představují stále významnější cestu k elektromobilitě," uvedl Pavel Havránek, ředitel divize mobility a bezpečnosti CDV.
Ke konci června jezdilo v Česku 72 200 čistě elektrických osobních aut, za první pololetí jich přibylo 15 300 a 44 procent tohoto přírůstku představovaly dovezené ojeté vozy. Celkový počet osobních aut v Česku dosáhl na konci loňského roku 6,856 milionu, Svaz dovozců automobilů tento údaj zveřejňuje jednou ročně. Růst trhu s elektromobily zrychluje, za loňské první pololetí přibylo v Česku 10 300 elektromobilů a za prvních šest měsíců roku 2024 to bylo 5400 elektromobilů.
Žebříček nejprodávanějších značek v ČR vede za první pololetí Škoda, z celkového počtu 8500 nově zakoupených elektromobilů na ni připadalo 2800 aut, druhá je Tesla se 1400 prodanými automobily za pololetí, třetí pak Mercedes-Benz se 400 nově registrovanými vozy.
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