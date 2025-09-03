Prodej elektromobilů v Evropě v prvním pololetí vzrostl. Poprvé se prodalo více než milion vozů
Současně podle něj všichni netrpělivě čekají, jaký verdikt dá Evropská komise do konce roku v otázce, zda potvrdit či oddálit tvrdý požadavek na nulové emise nových vozidel od roku 2035. "Naopak další obraty v celních válkách už trh bere spíše jako rétorická cvičení americké administrativy,“ dodal Štefek.
V Evropě čistě elektrické vozy tvoří 17 procent nových registrací. Spolu s hybridy pak elektrovozy dosahují tržního podílu 61 procent. Padesátiprocentní hranice již dosáhla i Čína, v USA si auta s konvenčními motory nadále drží jasnou převahu se 78 procentním tržním podílem.
Český trh sice v letošním roce zaznamenává masivní nárůst prodejů, nicméně absolutní čísla jsou stále velmi nízká. V prvním pololetí se prodalo necelých 7000 čistě elektrických aut, což je meziročně o 66 procent více, nicméně tržní podíl elektromobilů stále dosahuje jen 5,6 procenta.
Aktuální studie PwC předpokládá, že do roku 2030 se počet elektrických aut ve světě téměř zdvojnásobí a dosáhne 29 milionů. Spolu s hybridy by pak za pět let mělo po světě jezdit 67 milionů aut s alespoň částečně elektrickým pohonem proti současným 38 milionům.
Japonská Toyota, která je jedním ze tří největších prodejců aut v Evropě, dnes oznámila, že ve svém kolínském závodě začne vyrábět nový elektromobil. V Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za zhruba 680 milionů eur (16,65 miliardy Kč). Tento závod se tak stane prvním místem v Evropě, kde bude automobilka vyrábět elektromobily.
