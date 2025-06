Prodloužení lhůty pro obnovu lesů ze dvou na pět let prezident podepsal

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vlastníci lesů pravděpodobně budou mít na jejich obnovu pět let místo nynějších dvou. Prodloužení lhůty přinese novela lesního zákona, kterou prezident Petr Pavel podepsal. Na webu o tom informoval Hrad. Prodloužení lhůty má umožnit přírodní obnovu lesů, a snížit tak vlastníkům lesů náklady na ni. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti a Lesnicko-dřevařská komora ČR označily normu za přijatelný kompromis.Úprava je podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nejvýraznější změnou lesního zákona posledních let. Nová pravidla mají motivovat zejména soukromé vlastníky lesů k tomu, aby s nimi nakládali s péčí řádného hospodáře. Hospodaření má být podle něj šetrnější, má zvýšit pestrost lesů a usnadnit jejich přizpůsobení se změnám klimatu.

Novela se nelíbí provozovatelům lesních školek, kteří se obávají snížení zájmu o sazenice kvůli změně pravidel. Ekologické Hnutí Duha a iniciativa Vědci pro les tvrdily, že novela umožní vysazovat do nestátních lesů monokultury. Podle zastánců předlohy tomu ale zabrání odborní lesní hospodáři a také to, že by vlastníci přišli o státní podporu.

Novela podle Výborného počítá s tím, že na lesních pozemcích budou moci vznikat tůně, poldry a menší přehrady s celkovou plochou do 1000 metrů čtverečních. Má také umožnit pastvu dobytka v lese po předchozím souhlasu jeho vlastníka. Dobu minimálního věku pro těžbu u běžného lesa má novela snížit z 80 let na 60 let, což má podle Výborného umožnit přeměnu lesa na les bohatší na druhy stromů. Norma má mezi přestupky zařadit těžbu prováděnou v porostech mladších než 60 let nebo těžbu na ploše nad jeden hektar.

Vlastníci lesů budou mít podle novely méně povinností, zůstane ale omezení množství těžitelného dřeva. Pro státní lesníky bude také povinné zachovat minimální podíl zpevňujících dřevin při obnově lesního porostu a zákon stanovuje minimální rozsah zásahů během vývoje a růstu porostů, a to do 40 let věku. Opatření lesníkům omezí hospodaření, návrh proto počítá s částečnou náhradou za zvýšené náklady.

Lesní zákon mimo jiné stanoví novou platbu za ekosystémové služby lesa. Dostanou ji lesníci za plnění opatření, která zvyšují poutání uhlíku a mají pozitivní dopad na biologickou rozmanitost. Ministerstvo také stanoví vyhláškou minimální množství těžebních zbytků, které bude muset lesník ponechat k zetlení. Za ponechání těžebních zbytků bude mít vlastník nárok na kompenzace.

