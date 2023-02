Produkce elektřiny ve Francii byla kvůli výpadku jádra loni nejnižší za 30 let

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Produkce elektřiny ve Francii v loňském roce klesla o 15 procent a byla nejnižší za posledních 30 let. Způsobil to rekordní počet výpadků produkce jaderných elektráren. Francie se také v důsledku toho poprvé od roku 1980 stala čistým dovozcem elektřiny. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil provozovatel rozvodné sítě RTE. Pokles výroby elektřiny ve Francii loni přispěl k evropské energetické krizi.

RTE ale vyhlídky vidí optimisticky a věří, že příští zimu se situace zlepší, protože výroba v jaderných elektrárnách by měla vzrůst. Francie by se také v nadcházejících měsících měla stát opět čistým vývozcem elektřiny.

Výroba elektřiny z jádra byla loni nejnižší od roku 1988. Ve srovnání s průměrem za posledních 20 let klesla o 30 procent a její podíl na celkové výrobě elektřiny v zemi klesl na 63 procent z 69 procent v roce 2021.

Elektrárenská společnost EDF, která ve Francii provozuje 56 jaderných reaktorů, loni zaznamenala výrazné omezení produkce elektřiny z jádra kvůli nahromadění údržby a problémům s korozí. Údržbové práce na reaktorech byly odloženy v době pandemie nemoci covid-19, upozornila agentura Reuters.

Produkce vodních elektráren ve Francii loni klesla na nejnižší úroveň od roku 1976. Mohlo za to dlouhodobé sucho a neobvykle vysoké teploty po většinu roku. Spotřeba elektřiny ve Francii loni rovněž klesla, a to o 1,7 procenta na 459,3 terawatthodiny (TWh). Ve srovnání s pětiletým průměrem před pandemií nemoci covid-19 se snížila o 4,2 procenta.

Emise oxidu uhličitého loni vzrostly na 25 tun z 21,5 tuny předloni, protože země musela v nebývalé míře spoléhat na paroplynové elektrárny. Výroba elektřiny z plynu překonala dodávky z větrných elektráren a plyn se stal třetím největším přispěvatelem do francouzského energetického mixu, po jádru a vodě.

