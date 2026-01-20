Projednávání návrhu zákona o ekodesignu výrobků vláda odložila
Konkrétní požadavky spolu s tím, jakých výrobků se budou týkat, postupně stanoví jednotlivá evropská nařízení. Měla by se dotknout textilních výrobků, nábytku, matrací nebo pneumatik, vyplývá ze směrnice. První zpřesňující nařízení Evropská komise plánuje vydat během letošního roku, přičemž účinná by byla nejdříve od poloviny roku 2027. Ze směrnice Evropská komise vyjmula vozidla, léky či potraviny.
Neprodané oblečení, doplňky nebo obuv také podle evropského nařízení nebude možné zlikvidovat. Komise chce tento zákaz rozšířit i na další zboží, následovat bude pravděpodobně elektronika. Jsou ale některé výjimky, likvidace bude možná, pokud je výrobek například poškozený.
Směrnice rovněž zavádí takzvané digitální pasy, v nichž budou uloženy informace o výrobcích, třeba návody k instalaci, údržbě, opravám či informace o tom, jak se zbožím nakládat po jeho životnosti. "Cílem tohoto nástroje je zpřístupnit veškerá relevantní data týkající se výrobku na jednom místě a zajistit jejich dostupnost během celé životnosti výrobku," sdělilo MPO.
Mezi instituce, které budou dohlížet na dodržování nových povinností, mají podle návrhu patřit například Česká obchodní inspekce či Česká inspekce životního prostředí. Návrh se včera vládě předložil s jedním rozporem, kdy ministerstvo životního prostředí požaduje, aby mezi tyto instituce byla Česká inspekce životního prostředí zařazena až po vydání zpřesňujících evropských nařízení.
