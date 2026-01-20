https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/projednavani-navrhu-zakona-o-ekodesignu-vyrobku-dnes-vlada-odlozila
Projednávání návrhu zákona o ekodesignu výrobků vláda odložila

20.1.2026 09:42 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Vláda včera odložila projednávání návrhu zákona o ekodesignu výrobků, který má zajistit, že zboží nabízené na českém trhu bude v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí. Vyplývá to z výsledků schůze kabinetu. Vybrané výrobky by podle návrhu zákona, který reaguje na novou směrnici Evropské unie, mělo jít třeba lépe opravit nebo recyklovat. Informace o vybraném zboží by také byly nově uloženy v takzvaném digitálním pase.
 
"Cílem nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků je přispět k větší udržitelnosti výrobků, a to tím, že budou stanoveny požadavky na delší životnost výrobků, jejich lepší energetickou účinnost, opravitelnost či recyklovatelnost," uvedlo v důvodové zprávě k návrhu zákona ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které jej připravilo.

Konkrétní požadavky spolu s tím, jakých výrobků se budou týkat, postupně stanoví jednotlivá evropská nařízení. Měla by se dotknout textilních výrobků, nábytku, matrací nebo pneumatik, vyplývá ze směrnice. První zpřesňující nařízení Evropská komise plánuje vydat během letošního roku, přičemž účinná by byla nejdříve od poloviny roku 2027. Ze směrnice Evropská komise vyjmula vozidla, léky či potraviny.

Neprodané oblečení, doplňky nebo obuv také podle evropského nařízení nebude možné zlikvidovat. Komise chce tento zákaz rozšířit i na další zboží, následovat bude pravděpodobně elektronika. Jsou ale některé výjimky, likvidace bude možná, pokud je výrobek například poškozený.

Směrnice rovněž zavádí takzvané digitální pasy, v nichž budou uloženy informace o výrobcích, třeba návody k instalaci, údržbě, opravám či informace o tom, jak se zbožím nakládat po jeho životnosti. "Cílem tohoto nástroje je zpřístupnit veškerá relevantní data týkající se výrobku na jednom místě a zajistit jejich dostupnost během celé životnosti výrobku," sdělilo MPO.

Mezi instituce, které budou dohlížet na dodržování nových povinností, mají podle návrhu patřit například Česká obchodní inspekce či Česká inspekce životního prostředí. Návrh se včera vládě předložil s jedním rozporem, kdy ministerstvo životního prostředí požaduje, aby mezi tyto instituce byla Česká inspekce životního prostředí zařazena až po vydání zpřesňujících evropských nařízení.

