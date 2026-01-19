Chytré telefony, tablety a bubnové sušičky mají nové či aktualizované energetické štítky
Nový energetický štítek pro chytré telefony a tablety typu slate
Všechny chytré telefony a tablety typu slate uvedené na trh počínaje 20. červnem 2025 musí být vybavené zcela novým energetickým štítkem. Ten poskytuje kupujícím nejen informace o energetické účinnosti, ale také o několika dalších vlastnostech výrobku, které jsou relevantní při rozhodování o nákupu. Patří sem spolehlivost po volném pádu, opravitelnost a ochrana krytem proti vniknutí kapaliny. Štítky navíc obsahují informace o výdrži baterie na jeden cyklus/nabití a celkové životnosti baterie.
Nové povinné požadavky na výrobky zároveň zajišťují, že všechny modely nabízené v EU budou splňovat určitou úroveň kvality a účinnosti. Výrobky nesplňující tyto požadavky již není možné na unijní trh uvádět.
Klíčové povinné požadavky zahrnují:
-
→ Baterie musejí vydržet alespoň 800 cyklů nabití a vybití až do 80 % své původní kapacity.
-
→ Dodavatelé musejí zajistit dostupnost náhradních dílů do 5–10 pracovních dnů po dobu alespoň 7 let od posledního uvedení daného modelu na unijní trh.
-
→ Povinná je delší dostupnost aktualizací operačního systému.
-
→ Odborné opravny musejí mít přístup ke veškerému softwaru nebo firmwaru potřebnému k aktualizacím nebo opravám.
Podle studie vypracované pro Evropskou komisi (Ecodesign Impact Accounting Overview Report 2024) se očekává, že tato opatření přinesou spotřebitelům významné úspory:
-
→ V roce 2030 dosáhne celková úspora energie v EU 2,2 TWh za rok, což představuje úsporu 31 % oproti scénáři bez těchto opatření.
-
→ Úspory spotřebitelů v roce 2030 dosáhnou 20 miliard EUR a vyplývají téměř výhradně ze snížených výdajů na pořízení díky prodloužení životnosti zařízení. Energetické úspory ve výši 0,6 miliardy EUR a dodatečné výdaje na opravy a údržbu ve výši 0,8 miliardy EUR jsou ve srovnání s tím zanedbatelné.
Aktualizované energetické štítky a minimální požadavky na energetickou účinnost bubnových sušiček pro domácnosti
Nové modely bubnových sušiček uváděných na trh od července 2025 mají aktualizované energetické štítky a zároveň se zpřísňují minimální požadavky na energetickou účinnost. Změny se týkají požadavků na energetickou účinnost, na účinnost kondenzace a režimy s nízkou spotřebou energie, dostupnost náhradních dílů, rozsahu informací poskytovaných spotřebitelům a přehlednosti informací na energetických štítcích.
Díky těmto přísnějším nárokům bude od července 2025 možné na unijní trh uvádět výhradně modely bubnových sušiček s tepelným čerpadlem. Tento krok přinese další významné úspory nákladů na energie spotřebitelům. Starší, méně účinné modely, které zůstanou v prodeji, budou muset být rovněž opatřeny novými energetickými štítky a mohou být prodávány po neomezenou dobu.
Zásadním posílením práv spotřebitelů je také garance dostupnosti náhradních dílů, a to po dobu nejméně 10 let od uvedení posledního kusu daného modelu bubnové sušičky na trh. Tyto díly musí být dodány během 15 pracovních dnů od obdržení objednávky.
Odhaduje se (Ecodesign Impact Accounting Overview Report 2024), že opatření týkající se bubnových sušiček budou mít významné přínosy:
-
→ Přechod na jednu z nejúčinnějších bubnových sušiček může snížit spotřebu elektrické energie o cca 60 %.
-
→ Úspory plynoucí z těchto opatření mohou v roce 2030 dosáhnout objemu, který odpovídá spotřebě elektrické energie Litvy.
reklama