zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Energetická flexibilita v českých domácnostech má potenciál, potvrdilo první testování

2.2.2026 05:40 | PRAHA (Ekolist.cz) | Michal Staša a Jiří Karásek
Diskuse: 4
Zdroj | SEVEn
Rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména solárních a větrných elektráren, je klíčovým nástrojem evropské klimatické politiky a závazků vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu a balíčku Fit for 55. Tyto zdroje však přinášejí nové výzvy – jejich výroba je proměnlivá a hůře řiditelná. Proto aby bylo možné zajistit stabilní provoz elektrické sítě, roste potřeba využívat nové nástroje. Řešením je energetická flexibilita na straně poptávky – schopnost přizpůsobit spotřebu nebo výrobu elektřiny signálům ze sítě. Společnost SEVEn testovala tento přístup v českých domácnostech a výsledky slibují zajímavé možnosti.
 
Energetická flexibilita se stává důležitým prvkem moderní energetiky a současně příležitostí pro domácnosti a firmy. Aktivně se mohou zapojit do fungování trhu s elektřinou a získat schopnost upravovat svou spotřebu nebo výrobu elektřiny v reakci na signály ze sítě nebo trhu. Abychom ověřili její praktické využití v českých domácnostech, zapojila se společnost SEVEn v rámci projektu BungEES do přípravy a realizace pilotního projektu energetické flexibility v České republice. Podobné pilotní projekty byly současně realizovány ve Španělsku a Portugalsku. Cílem bylo nasazení technologie firmy Voltalis ve vybraných domácnostech a ověření potenciálu flexibilního řízení spotřeby v českém prostředí.

Příprava zahrnovala pečlivé vytipování konkrétních instalací. Do projektu byly v českém prostředí zahrnuty bojlery, tepelná čerpadla a akumulační kamna. Součástí přípravné fáze byla také komunikace s majiteli, která se ukázala jako jedna z nejdůležitějších součástí projektu. Srozumitelné vysvětlení principu řízení spotřeby, technického řešení a konkrétních přínosů jsou nezbytnou podmínkou pro bezproblémové fungování systému. Přispívají také k ochotě majitelů se projektu účastnit. V neposlední řadě bylo třeba ověřit typ elektroinstalace, zejména potvrzení TN­S sítě (tří­ či pětižilového rozvodu), která je nezbytná pro všechny nové instalace.

V rámci realizace bylo řešení energetické flexibility firmy Voltalis nainstalováno do pěti domácností. Tým francouzských techniků pod dohledem českých elektrikářů nainstaloval komunikační a měřicí zařízení včetně systému pro odpojování spotřebiče. Výsledkem je možnost dálkového řízení i sledování spotřeby prostřednictvím mobilní aplikace. Uživatelé byli důkladně poučeni o možnostech a ovládání celého systému.

Pilotní projekt jednoznačně potvrdil, že i v českém prostředí existuje reálný technický i praktický potenciál pro využití energetické flexibility v domácnostech. Největší omezení vyplývají ze stále přítomného typu instalace TN­C, která je nevhodná pro instalaci proudových chráničů. Ty jsou přitom povinné pro všechny nové elektroinstalace.

Zkušenosti z pilotního projektu ukazují, že pro budoucí rozvoj energetické flexibility v České republice je důležitá svědomitá komunikace s majiteli. Pro shromažďování komplexních informací doporučujeme u dalších projektů instalovat teplotní senzory, případně i senzory vlhkosti a CO2, jako nedílnou součást použitého řešení.

Michal Staša a Jiří Karásek
Autoři jsou pracovníky společnosti SEVEn.
Vydání článku finančně podpořilo Hlavní město Praha v rámci projektu Ekoporadnypraha.cz.

Online diskuse

Všechny komentáře (4)
va

vaber

2.2.2026 09:38
Pro energetickou flexibilitu jsme prý připraveni.
Takže , tým francouzských techniků pod dohledem českých elektrikářů nainstaloval komunikační a měřicí zařízení včetně systému pro odpojování spotřebiče.
Škoda, že jsme se v článku nedozvěděli které spotřebiče v tom byly zapojeny ,jak a kdy je bude možno zapínat a vypínat, jak velkou bedýnku bude muset každý mít v bytě nebo domě a kolik by to vše asi stálo.
U nových staveb jednoznačě ano ,u stávajících budou třeba velké dotace, aby si to někdo pořídil.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.2.2026 11:56
Rozvrtání energetiky tak, že nikdo neví jaká bude cena a kolik elektřiny bude k dispozici je zločin a pachatelé by měli být odsouzeni. Namísto zajištění dostatku levné energie pachatelé chtějí dál pokračovat s cílem aby lidé řešili v jaký čas a jestli vůbec si zapnou spotřebič.
Odpovědět
PN

Petr Novotný

2.2.2026 21:52
řízení sítě na straně spotřeby není to nic nového. Možná to bude do budoucna velké téma až bude hodně elektromobilů a všichni je budou chtít nabíjet po příjezdu domů z práce..... .
Odpovědět
FO

František Orság

2.2.2026 22:38
Možná by těm francouzským "technikům" mohli říci, že už několik desetiletí máme systém HDO, který bohužel nepoužíváme jak by bylo potřeba. Nějak mi připadá, že ERÚ a ministerští úředníci spí a místo aby problém aktivně řešili, tak nechají, aby ho řešily firmy, ale za dotace.
Odpovědět
 
