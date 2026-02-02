Energetická flexibilita v českých domácnostech má potenciál, potvrdilo první testování
Příprava zahrnovala pečlivé vytipování konkrétních instalací. Do projektu byly v českém prostředí zahrnuty bojlery, tepelná čerpadla a akumulační kamna. Součástí přípravné fáze byla také komunikace s majiteli, která se ukázala jako jedna z nejdůležitějších součástí projektu. Srozumitelné vysvětlení principu řízení spotřeby, technického řešení a konkrétních přínosů jsou nezbytnou podmínkou pro bezproblémové fungování systému. Přispívají také k ochotě majitelů se projektu účastnit. V neposlední řadě bylo třeba ověřit typ elektroinstalace, zejména potvrzení TNS sítě (tří či pětižilového rozvodu), která je nezbytná pro všechny nové instalace.
V rámci realizace bylo řešení energetické flexibility firmy Voltalis nainstalováno do pěti domácností. Tým francouzských techniků pod dohledem českých elektrikářů nainstaloval komunikační a měřicí zařízení včetně systému pro odpojování spotřebiče. Výsledkem je možnost dálkového řízení i sledování spotřeby prostřednictvím mobilní aplikace. Uživatelé byli důkladně poučeni o možnostech a ovládání celého systému.
Pilotní projekt jednoznačně potvrdil, že i v českém prostředí existuje reálný technický i praktický potenciál pro využití energetické flexibility v domácnostech. Největší omezení vyplývají ze stále přítomného typu instalace TNC, která je nevhodná pro instalaci proudových chráničů. Ty jsou přitom povinné pro všechny nové elektroinstalace.
Zkušenosti z pilotního projektu ukazují, že pro budoucí rozvoj energetické flexibility v České republice je důležitá svědomitá komunikace s majiteli. Pro shromažďování komplexních informací doporučujeme u dalších projektů instalovat teplotní senzory, případně i senzory vlhkosti a CO2, jako nedílnou součást použitého řešení.
vaber2.2.2026 09:38
Takže , tým francouzských techniků pod dohledem českých elektrikářů nainstaloval komunikační a měřicí zařízení včetně systému pro odpojování spotřebiče.
Škoda, že jsme se v článku nedozvěděli které spotřebiče v tom byly zapojeny ,jak a kdy je bude možno zapínat a vypínat, jak velkou bedýnku bude muset každý mít v bytě nebo domě a kolik by to vše asi stálo.
U nových staveb jednoznačě ano ,u stávajících budou třeba velké dotace, aby si to někdo pořídil.