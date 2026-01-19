Výstava Infotherma se v Ostravě věnuje vytápěním či úsporami energie
"Infotherma nikdy nebyla jen o rodinných domech. Každoročně představujeme i technologie pro průmysl - velké kotle, fotovoltaiku, průmyslová tepelná čerpadla nebo komunitní energetiku. Zároveň nabízíme odborníky, kteří poradí projektantům, auditorům i správcům budov," uvedl Kalenda. Na úvodní konferenci a v doprovodném programu vystoupí například zástupci VŠB-Technické univerzity Ostrava, která je letos společně s městem Ostravou hlavním partnerem akce.
Infotherma bude otevřena do středy denně od 09:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 09:00 do 16:00. Plné vstupné stojí 150 korun, zlevněné 50, zájemci si ale po registraci mohou stáhnout volnou vstupenku. Odborné školy po domluvě s pořadateli mají vstup zdarma. Podrobné informace a program výstavy najdou zájemci na jejích internetových stránkách.
