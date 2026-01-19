https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vystava-infotherma-se-bude-v-ostrave-zabyvat-vytapenim-ci-usporami-energie
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Výstava Infotherma se v Ostravě věnuje vytápěním či úsporami energie

19.1.2026 11:01 | OSTRAVA (ČTK)
Zdroj | depositphotos
Trendům a novinkám ve vytápění, úsporách energie a využívání obnovitelných zdrojů se věnuje čtyřdenní výstava Infotherma, která dnes začíná na výstavišti Černá louka v Ostravě. Své výrobky, systémy či služby bude na největší specializované tuzemské výstavě představovat opět více než 300 firem.
 
Ředitel výstavy Petr Kalenda uvedl, že Ostrava bude opět centrem debat o energiích i budoucnosti města. Řada odborných přednášek vždy míří na majitele rodinných a bytových domů, odborníci se ale věnují i širším tématům od energetických koncepcí přes transformaci Moravskoslezského kraje až po zkušenosti samotné Ostravy.

"Infotherma nikdy nebyla jen o rodinných domech. Každoročně představujeme i technologie pro průmysl - velké kotle, fotovoltaiku, průmyslová tepelná čerpadla nebo komunitní energetiku. Zároveň nabízíme odborníky, kteří poradí projektantům, auditorům i správcům budov," uvedl Kalenda. Na úvodní konferenci a v doprovodném programu vystoupí například zástupci VŠB-Technické univerzity Ostrava, která je letos společně s městem Ostravou hlavním partnerem akce.

Infotherma bude otevřena do středy denně od 09:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 09:00 do 16:00. Plné vstupné stojí 150 korun, zlevněné 50, zájemci si ale po registraci mohou stáhnout volnou vstupenku. Odborné školy po domluvě s pořadateli mají vstup zdarma. Podrobné informace a program výstavy najdou zájemci na jejích internetových stránkách.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Mapa v mobilu Foto: Linda Söndergaard unsplash Chytré telefony, tablety a bubnové sušičky mají nové či aktualizované energetické štítky Obchod s džíny Foto: Depositphotos Vláda projedná návrh zákona o větší udržitelnosti některých výrobků Greenhushing Foto: Depositphotos Jsme báječně zelení, ale nechlubíme se s tím. Je greenhushing opakem greenwashingu?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist