Projekt Vltava slavná a splavná představí současné i zaniklé památky podél řeky

Projekt Vltava slavná a splavná má za cíl představit památky podél řeky, připomenout místa, která zanikla po výstavbě vltavské kaskády, a ukázat důležitost řeky pro hospodářský, kulturní, společenský a přírodní vývoj. Vyvrcholením bude v září otevření stejnojmenné výstavy v Praze. To vše má směřovat k budoucímu zapsání Vltavy mezi evropské kulturní stezky, které vyhlašuje Rada Evropy, řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naďa Goryczková. Letos je to také 150 let od prvního uvedení symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava.Evropa má bezmála 50 kulturních stezek. Podmínkou je, že stezka musí procházet více státy Evropské unie. "Českým územím prochází celkem deset stezek, nicméně zatím jen jedna jediná je i generálně administrovaná z České republiky. A my bychom byli rádi, kdyby se Německo připojilo právě k České republice, a my jsme připravovali do budoucna evropskou stezku Vltava. To je ten hlavní cíl projektu, protože si říkáme, že se tím dostane i to kulturní dědictví podél Vltavy do povědomí široké evropské veřejnosti,“ řekla Goryczková.

Vodě, kterou z pramene Teplé Vltavy nabrala Goryczková na začátku července do skleněné kapsle, za účasti zástupců různých institucí, požehnal biskup českobudějovické diecéze Vlastimil Kročil a tím začala vltavská štafeta. Skleněná kapsle nyní putuje po 66 dní až do Prahy. Kapsli si předávají stovky účastníků, zapojí se kasteláni, převozníci, hrázní, skauti, turisté a olympijští sportovci včetně hasičů, potápěčů, vorařů nebo představitelé institucí spojených s Vltavou. Putovat budou na lodích, na kolech, vlakem nebo pěšky.

Skleněná kapsle během cesty navštíví přes 40 míst spojených s některým ze symbolů, které se představí na výstavě Vltava slavná a splavná. Jsou to obrazy, fotografie, sochy, vltavské perly a zlato, archeologické nálezy, sportovní trofeje nebo technické památky. Na zastávkách štafety bude připravený doprovodný program pro veřejnost v podobě koncertů, divadelních představení, výstav a prohlídek. Akce pro veřejnost připravují také města a obce na řece nebo spolky a sdružení, které přibližují tradiční život na Vltavě, například voroplavbu.

"Jsou to třeba památky, hrady a zámky na řece Vltavě, které se většinou spojují s historickým sídlem, ať je to hrad Rožmberk a město Rožmberk nebo Český Krumlov a hrad a zámek Český Krumlov. Nesmíme ani zapomenout na dolní tok blíže k Mělníku, to je samozřejmě i zámek Veltrusy ve středních Čechách,“ řekla Goryczková. Dále jsou to technická díla jako zdymadlo Hořín. Památkáři chtějí během putování kapsle připomenout meandry a kaňony nebo Svatojánské proudy, které jsou skryté pod hladinou po výstavbě vltavské kaskády.

Až kapsle s vodou dorazí 4. září do Jízdárny Pražského hradu, manželka prezidenta Eva Pavlová ji vlije do speciálního skleněného srdce řeky a zahájí výstavu Vltava slavná a splavná. Na výstavě bude kolem 500 exponátů. "Budou se tam střídat umělecká, technická, literární díla. Jde nám o to, vytvořit obraz řeky, který by odpovídal právě té pestrosti a mnohotvárnosti toho, co ta řeka představuje. Například jedním z úvodních exponátů bude kniha Josefa Váchala Šumava umírající romantická, což je všeobecně uznávané nejvýznamnější umělecké dílo 20. století,“ řekl Petr Pavelec, kurátor výstavy a ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích. Lidé dále uvidí například obrazy Egona Schieleho, Oskara Kokoschky, sochu Samsona z Českých Budějovic nebo první model Kaplanovy turbíny.

Skleněné srdce Vltavy i přepravní nádobu navrhl designér Martin Gallo a vyrobili skláři firmy Lasvit. Zlatohnědá barva skla má odpovídat skutečné barvě vody v řece Vltavě na horním toku. Obě nádoby zdobí brus, který představuje meandry řeky. "Chtěli jsme, aby to bylo krásné, důstojné, ale aby to také vypovídalo o duchu a charakteru řeky, takže jsem například posílal panu Gallovi texty Adalberta Stiftera, největšího básníka Šumavy," řekl Pavelec. V dopisech Stifter o řece píše, že když přistoupí blíže, tak vidí zlatohnědou barvu a zlatou stuhu.

