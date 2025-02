Projekty energetických úspor ČEZ ESCO loni zvýšily úsporu na 407 milionů Kč

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | VitVit / VitVit / Wikimeda Commons Aktivní velké projekty jsou například v Thomayerově nemocnici v Praze.

Projekty komplexních energetických úspor (EPC) firmy Enesa ze skupiny ČEZ ESCO loni vyprodukovaly úspory za energie 407 milionů Kč. Meziročně je to o 15 milionů Kč více. Za růstem úspor je hlavně stoupající velikost projektů. Celkové investice do projektů, na které loni firma uzavřela smlouvy, činily 1,43 miliardy Kč. ČTK to sdělil generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.Takzvané energetické služby se zárukou (EPC) zahrnují modernizace zařízení s cílem snížení využití energií, typicky jde například o výměnu osvětlení na úspornější. Klientům smluvně garantují, že jejich dodavatel úspor dosáhne, jinak musí rozdílovou částku sám doplatit. ČEZ ESCO zaujímá kolem 60 procent tohoto trhu. Projekty EPC se zabývají například také společnosti Enetiqa, Amper nebo skupina Sev.en.

Celková garantovaná úspora ve všech dosavadních projektech činí podle Enesy 2,2 miliardy korun. Podle Čermáka je potenciál celého trhu velký. "Budov, které by si zasloužily modernizaci a snížení nákladů, jsou v tuzemsku stále desetitisíce,“ řekl.

Jedním z nejrozsáhlejších loni spuštěných EPC projektů byl úsporný program v Nemocnici Na Homolce. Podle ředitele nemocnice Petra Palouška model ušetří na energiích 30 milionů korun ročně. Další nový projekt spustili na krajských budovách v Pardubickém kraji, kde by měli ušetřit 13 milionů korun za rok. "Úspory chceme využít například pro významné infrastrukturní projekty nebo do zlepšování kvality života našich občanů,“ popsal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Další aktivní velké projekty jsou v Thomayerově nemocnici v Praze, v pražském Kongresovém centru, v nemocnici v Mladé Boleslavi či vazební věznici na pražském Pankráci.

ČEZ ESCO je dceřiná firma ČEZ. Zaměřuje se na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Zaměstnává přes 2100 pracovníků. Předloni firma vykázala čistý zisk 1,6 miliardy Kč proti půlmiliardové ztrátě v roce 2022.

