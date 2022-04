Prostory Vlastivědného muzea v Olomouci se promění v estonský prales

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marko Vainu / Marko Vainu / Wikimedia Commons "Již téměř 100 let je zakázán jakýkoli zásah člověka do přirozeného chodu tohoto pralesa, jedná se tedy o skutečně unikátní krajinu."

Prostory Vlastivědného muzea v Olomouci se od příští středy promění v estonský prales z Järvselji. Do jedné z nejstarších evropských lesních rezervací zavede návštěvníky multimediální prostorová instalace, která zprostředkuje divákům autentické zvukové i zrakové vjemy. Pod projektem s názvem lesní observatoř Silva jsou podepsáni akustický umělec Marcus Maeder a biolog Roman Zweifel. Prostorovou instalaci v Olomouci představí od 20. dubna do 1. května německý Goethe-Institut, sdělil ČTK za institut Tomáš Moravec.

Akustická lesní observatoř umožní návštěvníkům vnímat složitý ekosystém lesa způsobem, který by v plenéru nebyl možný. "Již téměř 100 let je zakázán jakýkoli zásah člověka do přirozeného chodu tohoto pralesa, jedná se tedy o skutečně unikátní krajinu, kterou nyní mohou objevit a prozkoumat lidé přímo v srdci hanácké metropole," uvedla programová ředitelka Goethe-Institutu Luisa Rathová.

Podle akustického umělce, výzkumníka a skladatele elektronické hudby Marcuse Maedera návštěvníci najdou v lesní observatoři především to, co by slyšeli i přímo na místě - zvuky lesa, které tvůrci nahrávají pomocí diktafonu s mikrofonem. Kromě toho však chtěli ukázat i skryté akustické a elektrické procesy, k nimž dochází ve stromech a v půdě. "Jde o procesy a zvuky, které člověk při procházce fyzickým lesem nemá šanci vnímat, jde o vnitřní chod přírody. Pro tento účel jsme nakonfigurovali speciální měřicí stanice. Tím, že převádíme dění v půdě a v rostlinách na zvukové výstupy, vytváříme dokonalou digitální iluzi vnitřního života pralesa. Zvuky a ekofyziologická měření se v instalaci spojí do pohlcujícího zážitku," uvedl Maeder.

Instalace lesní observatoře Silva je součástí projektu World Wild Wald, který zahrnuje také podrobně rozpracované webové stránky, jež nabízejí možnost zaposlouchat se do zvuků lesa, ať už formou podcastů či hudebních skladeb, k dispozici je i digitální knihovna. Ředitelka Goethe-Institutu ve střední a východní Evropě Sonja Griegoschewskiová uvedla, že jeho součástí je i hledání různých způsobů, jak lze novým způsobem zažít les a jak jej můžeme vnímat a porozumět mu. "Návštěvníci lesní observatoře například zjistí, jak změny vlhkosti, větru, teploty a světelného záření ovlivňují zvukovou kulisu lesa. Dozvědí se, jak stromy v důsledku sucha praskají a jak lze ze zvuků lesa vyčíst rozmanitost světa zvířat a rostlin," doplnila ředitelka institutu.

Výstava je součástí letošního ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckého filmu AFO, který v Olomouci začne šest dní po její vernisáži. Instalaci bude poté možné navštívit v muzeu po celou dobu trvání festivalu, který končí 1. května. Samotná instalace bude k vidění do 15. května. Doprovodný program nabídne mimo jiné procházku lesem, ornitologický workshop pro děti či projekci kultovního německého filmu Fitzcarraldo režiséra Wernera Herzoga.

