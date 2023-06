Prostory zrušené pošty v Liberci na Kunratické obsadí nábytková banka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Nové využití už má pobočka pošty na libereckém sídlišti Kunratická, která včera otevřela naposledy. Do uvolněného prostoru se rozšíří sousední Nábytková banka Libereckého kraje, současné sklady už jí nestačí. Díky uzavření pošty rozšíří banka sklady na dvojnásobek, v plánu je i dílna nebo takzvané re-use centrum, kde bude možné některé zajímavé kousky nábytku a vybavení koupit a na provoz nábytkové banky tak přispět, sdělila projektová manažerka Barbora Šolková.

"Potřebujeme se rozšířit, kvůli malé kapacitě skladu už musíme odmítat nabídky našich dárců, a tím pádem máme málo věcí, málo nábytku pro uspokojování žádostí našich odběratelů," doplnila Šolková. Nábytková banka dostává denně až 30 nabídek od dárců, na všechen nábytek ale nemá místo, a tak musí některé odmítat. Nejvíc nabízejí skříně a komody, banka a její klienti ale potřebují hlavně postele a matrace, které se ve skladu prakticky "neohřejí". Zájem je také o sporáky, lednice nebo pračky.

Nábytková banka funguje v Liberci od začátku roku 2021, potřeba pomoci roste, loni i v souvislosti s uprchlickou krizí po začátku války na Ukrajině prošlo bankou 125 tun nábytku a vybavení pro domácnosti, dvakrát víc než o rok dřív. Banka podpořila 1586 žadatelů, z toho 721 bylo z Ukrajiny. V posledních týdnech znovu potřeba pomoci pro uprchlíky znovu vzrostla s chystanou změnou finanční pomoci. "Těch žádostí o pomoc teď bylo o nějakých pět až deset týdně víc, potřebují zařídit nové bydlení a nemají vůbec nic," doplnila zástupkyně ředitelky Jaroslava Morová.

S prostory pošty mají v bance velké plány, vybudovat chtějí kromě jiného zázemí pro zaměstnance, které dnes chybí. "V letošním roce jsme díky rozjezdu projektu 'Práce v bance' zdvojnásobili tým, máme tady tréninková pracovní místa pro lidi, kteří prošli léčbou závislosti a snaží se uchytit na trhu práce a začít znova. Máme osm zaměstnanců a chceme jim dopřát nějaké zázemí, kde si mohou odpočinou, protože ta práce tady je fyzicky náročná," dodala Šolková. Pošta má navíc vytápění, na rozdíl od prostor banky, kde se netopí a v zimě tam bylo často jen kolem sedmi stupňů.

To hlavní, na co se v nábytkové bance těší, je rozjezd re-use centra. "V bance máme řadu věcí, které nám dárci dávají, protože jsou krásné a mají k nim vztah, ale pro naše klienty tu hodnotu nemají. Často jsou to věci spíše designové nebo nějaké retrokousky, ale také třeba specifická elektronika jako je třeba masážní stroj na nohy. To člověku, který vyšel z azylového domu, moc nepomůže, ten spíš ocení postel a skříň," řekla projektová manažerka banky. V plánu je podle ní také dílna, kde by mohli nábytek renovovat a vdechnout mu nový život.

Česká pošta rozhodla od července kvůli úsporám zrušit v zemi téměř 300 poboček, zůstane jich 2900. Pošta argumentuje i tím, že zájem o tradiční poštovní služby klesá, snížením počtu poboček i propuštěním části zaměstnanců chce zmírnit svou ztrátu, která se loni meziročně více než zdvojnásobila na 1,75 miliardy korun. V Libereckém kraji skončilo 13 poboček, nejvíc v krajském městě, kde naposledy otevřela polovina z 12 poboček včetně druhé největší v OC Globus. O tři pošty přišla Česká Lípa, dvě skončily v Jablonci nad Nisou a po jedné zavřeli v Turnově a Rokytnici nad Jizerou.

