Protestní průvod zemědělců omezí dopravu v Praze, mají přijít tisíce lidí

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Kvůli dnešnímu protestnímu průvodu zemědělců musejí Pražané počítat s omezením dopravy včetně hlavních tahů v okolí Václavského náměstí. Zástupci Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a odborových svazů pořádají dopoledne protestní setkání v paláci Lucerna, kam svazy pozvaly i představitele vládní koalice. Chtějí vyjádřit svoji nespokojenost s rozhodnutím vlády směřovat více peněz z dotací k malým farmářům na úkor středních a větších podniků. Po poledni se má vydat protestní průvod k úřadu vlády, konkrétní trasu pochodu svazy zatím nezvolily. Setkání se zúčastní ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), bude zastupovat ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), který je v covidové izolaci. Vládní koalice se na podobě nastavení dotací pro období mezi lety 2023 až 2027 definitivně shodla na konci května. Komora a svaz od začátku roku kritizovaly rozhodnutí změnit nastavení takzvané redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Na další dotační období to bude 23 procent z celkové částky na přímé platby, původně bylo plánováno deset procent. Vláda o změně rozhodla už v lednu, což už tehdy vyvolalo protesty zemědělců. "Způsob rozdělení zemědělských dotací po roce 2022, jaký navrhuje vláda, povede ke snížení produkce českých potravin a zvýšení dovozů ze zahraničí, což může vést k ještě větší cenové nestabilitě potravin na pultech obchodů. Očekáváme, že argumenty vlády si přijdou poslechnout tisíce zemědělců," uvedl prezident Agrární komory Jan Doležal. Doležal středeční setkání zahájí v 09:30 svým projevem, následovat budou vystoupení představitelů dalších svazů nebo odborů. Účast potvrdila také prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. V programu je vyhrazený prostor pro vystoupení politiků. Pozvání na akci dostal předseda vlády Petr Fiala (ODS), předsedové stran vládní koalice i poslanci a senátoři. Kromě Jurečky účast potvrdil člen předsednictva hnutí STAN a expert hnutí na zemědělství Pavel Čížek. Organizátoři také plánují přenášet vystoupení z Lucerny na obrazovku na Václavském náměstí, odkud se má po poledni vydat průvod ke Strakově akademii. Tam by se poté mělo zhruba od 13:30 do 15:30 konat protestní shromáždění, Trasa průvodu zatím není známá, svazy oznámily několik variant. Na stránkách magistrátu je uvedena trasa z Václavského náměstí přes Vodičkovu, Lazarskou a Myslíkovu ulici na Masarykovo nábřeží a následně přes Mánesův most na Klárov. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského policie policie přijala adekvátní bezpečností opatření, kterých se zúčastní několik desítek policistů. "Motoristé musí počítat s drobnými komplikacemi v dopravě," doplnil. Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková ČTK sdělila, že během protestu před úřadem vlády bude linka tramvaje číslo 15 odkloněna z Malostranského náměstí přes zastávku Právnická fakulta. Omezení dopravy se budou odvíjet od trasy pochodu. Protestní akci kritizuje Asociace soukromého zemědělství ČR, která zastupuje hlavně malé farmáře. Podle předsedy Jaroslava Šebka komora a svaz "dávno hájí pouze miliardové dotace vesměs pro pár největších agrobyznysových subjektů, které s normálním zemědělstvím nemají vůbec nic společného". Podobné akce podle něj také snižují důvěryhodnost zemědělského sektoru. Že neustálá kritika poškozuje zemědělce v očích veřejnosti, řekl už dříve také ministr Nekula. Asociace rozhodnutí vlády upravit nastavení dotací vítá, podpora v zemědělství byla podle ní dlouhodobě nastavena ve prospěch velkých podniků. "Relevantním tématem má být vyšší potravinová bezpečnost a dostupnost a maximálně využitý potenciál v zemědělství. To se s žádným dalším naléváním nových peněz do starého systému bez potřebných systémových změn nezlepší," dodal Šebek. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

