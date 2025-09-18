Proti plánu ČEZ na výstavbu větrného parku v Ralsku vznikla petice
Kromě zákazu tohoto záměru žádají signatáři petice také zákaz budoucích podobných záměrů v této oblasti, protože krajina je podle nich již zatížena solárními parky a další výstavba by znamenala přetížení celého ekosystému. Žádají také podporu šetrných forem hospodaření a cestovního ruchu v oblasti Ralska, které jsou v souladu s ochranou přírody a udržitelným rozvojem regionu.
Text petice už dostal Liberecký kraj. "My ale nemáme úplně pravomoc do toho zasahovat, takže jsme ji vzali na vědomí. Samozřejmě je to záměr citlivý, ale že bychom mohli podniknout nějaké kroky jak zastavit tento záměr, to úplně nemůžeme," řekl na dotaz ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu). Kraj ale žádá k projektu zpracování tzv. velké EIA, která dopady na životní prostředí posoudí. Krajští úředníci dostali k záměru zhruba 160 vyjádření.
Pokud by se projekt v Ralsku realizoval, bude největším v zemi. Počítá s výstavbou 16 větrných elektráren s výkonem každé z nich od 5,56 do 7,2 MW, celkový instalovaný výkon elektrárny by tak měl být od 88,96 do 115,2 megawattu. Po dokončení by celý park dokázal ročně vyrobit tolik elektřiny, kolik by jinak vzniklo spálením zhruba 200 000 tun hnědého uhlí. ČEZ už má v lokalitě na pěti místech solární elektrárny o celkovém výkonu 56 MW.
