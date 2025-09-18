https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/proti-planu-cez-na-vystavbu-vetrneho-parku-v-ralsku-vznikla-petice
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Proti plánu ČEZ na výstavbu větrného parku v Ralsku vznikla petice

18.9.2025 00:46 | RALSKO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Proti plánům skupiny ČEZ na výstavbu větrného parku v Ralsku na Českolipsku vznikla petice, na webu ji podepsalo přes 1680 lidí, zjistila ČTK. Společnost ČEZ PV & Wind chce v bývalém vojenském prostoru postavit 16 větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu až 115 megawattů (MW), autoři petice žádají zastavení projektu, obávají se ohrožení přírody a krajiny i změny mikroklimatu.
 
Projekt plánované výstavby větrného parku se týká místních částí Náhlov a Svébořice. "Tyto části se nacházejí v blízkosti chráněného vrchu Ralsko a spadají do území Geoparku Ralsko. Projekt předpokládá instalaci větrných turbín o výšce 250 metrů v nadmořské výšce přibližně 400 metrů nad mořem, taková výstavba by měla nevratné dopady na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty tohoto unikátního území," uvedla autorka petice Vladimíra Komárková.

Kromě zákazu tohoto záměru žádají signatáři petice také zákaz budoucích podobných záměrů v této oblasti, protože krajina je podle nich již zatížena solárními parky a další výstavba by znamenala přetížení celého ekosystému. Žádají také podporu šetrných forem hospodaření a cestovního ruchu v oblasti Ralska, které jsou v souladu s ochranou přírody a udržitelným rozvojem regionu.

Text petice už dostal Liberecký kraj. "My ale nemáme úplně pravomoc do toho zasahovat, takže jsme ji vzali na vědomí. Samozřejmě je to záměr citlivý, ale že bychom mohli podniknout nějaké kroky jak zastavit tento záměr, to úplně nemůžeme," řekl na dotaz ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu). Kraj ale žádá k projektu zpracování tzv. velké EIA, která dopady na životní prostředí posoudí. Krajští úředníci dostali k záměru zhruba 160 vyjádření.

Pokud by se projekt v Ralsku realizoval, bude největším v zemi. Počítá s výstavbou 16 větrných elektráren s výkonem každé z nich od 5,56 do 7,2 MW, celkový instalovaný výkon elektrárny by tak měl být od 88,96 do 115,2 megawattu. Po dokončení by celý park dokázal ročně vyrobit tolik elektřiny, kolik by jinak vzniklo spálením zhruba 200 000 tun hnědého uhlí. ČEZ už má v lokalitě na pěti místech solární elektrárny o celkovém výkonu 56 MW.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Větrné elektrárny Foto: Depositphotos Ke stavbě větrných elektráren v Ralsku žádá Liberecký kraj tzv. velkou EIA Větrné elektrárny Foto: Miran Rijavec Flickr Investor chce na Jesenicku postavit větrný park. O projektu rozhodnou referenda Větrné elektrárny Foto: Depositphotos HN: ČEZ plánuje v oblasti Ralska výstavbu větrného parku s výkonem až 115 MW

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 91

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 17

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 33

Srna zebru nezná

MŽP: Memorandum zajistí ochranu Křivoklátska i bez vyhlášení národního parku

Diskuse: 21

Motýli mizí z české krajiny. Za 60 let jsme přišli o téměř 20 druhů, desítky dalších balancují na hraně

Diskuse: 8

Karel Zvářal: Pan Millan Millan a land-use jako druhá (biofyzikální) noha globálního oteplování

Diskuse: 152
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist