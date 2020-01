Proti územnímu rozhodnutí pro obchvat Mikulova je podaná žaloba

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | me / me / Wikimedia Commons Proti prosincovému rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, který pravomocně povolil stavbu obchvatu Mikulova, je podaná žaloba. / Ilustrační foto

Proti prosincovému rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, který pravomocně povolil stavbu obchvatu Mikulova, je podaná žaloba. V tiskové zprávě to včera za spolek Děti Země uvedl Miroslav Patrik. Kdo žalobu podal, neuvedl. Obchvat je součástí připravované dálnice D52, která by měla spojit Brno s rakouskou hranicí, od níž povede dálnice do Vídně. Žaloba může stavbu chystanou dlouhá léta znovu zpozdit.

Na českém území chybí 23 kilometrů dálnice, přičemž obchvat Mikulova je ze všech úseků v přípravě nejdále. Krajský úřad se loni vypořádal s námitkami Dětí Země a původní nepravomocné územní rozhodnutí potvrdil po 15 měsících.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl loni v prosinci uvedl, že státní organizace chce v červnu žádat o stavební povolení, dokumentace je připravená. Případný neúspěch u soudu však může stavbu znovu oddálit. O obchvatu Mikulova se mluví zhruba deset let a dlouho politici mluvili o tom, že není problém jej postavit i v době neexistence krajských zásad územního rozvoje. V současnosti však ŘSD vzhledem ke všem průtahům neuvádí termín zahájení stavby.

Kvůli obchvatu Mikulova už v minulosti soudy musely rozhodnout, zda je zákonná výjimka, kterou stavbě dalo ministerstvo životního prostředí. Nakonec žalobě Dětí Země a dalších fyzických osob nevyhověly.

Pro ostatní úseky od Pohořelic k Mikulovu ŘSD už zažádalo o územní rozhodnutí a letos čeká postupné vydávání rozhodnutí. I v těchto případech lze očekávat, že se Děti Země budou proti rozhodnutím odvolávat.

Rakušané v minulých letech postupně dovedli dálnici téměř k hranicím. Čtyřpruh vede až k Poysbrunnu a loni na podzim se otevřel dvoupruhový obchvat Drasenhofenu, který lze v budoucnu o další dva pruhy rozšířit.

