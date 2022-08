Proud je desetkrát dražší než loni, Fiala a Scholz chtějí celoevropské řešení Shrnutí Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Premiér Petr Fiala (ODS) a německý kancléř Olaf Scholz se včera na jednání v Praze shodli na nutnosti nalezení celoevropského řešení snížení cen elektřiny. Evropa musí podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) oddělit ceny plynu od cen elektřiny. Na 9. září Síkela svolal mimořádnou evropskou radu pro energetiku. Bude projednávat návrh na stanovení maximální ceny plynu, který se využívá pro výrobu elektřiny. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) chce v tomto týdnu hledat s právníky a podnikateli právní cestu k zastropování rostoucích cen energií. Cena elektřiny na pražské burze oproti loňsku stoupla na desetinásobek. Cena české elektřiny v základním zatížení s dodávkou na následující rok včera přesáhla 1000 eur (zhruba 24 600 Kč) za megawatthodinu (MWh), cena je tak desetkrát vyšší než na počátku loňského září. Nad 1000 eur za MWh se v pondělí dostala také cena pro německý trh, která je pro Evropu klíčová. Současné rekordní ceny na burzách se sice týkají jen části právě dodávané elektřiny, ovlivňují ale už i obchody do budoucna, prostřednictvím kterých výrobci prodávají většinu produkce. O růstu cen energií včera jednali český premiér a německý kancléř. "Shodli jsme se na tom, že je potřeba najít celoevropské řešení pro snížení cen elektřiny, které určitě neodpovídají nákladům na výrobu a dosahují výše, která není přijatelná," řekl Fiala. "Proto je nutné, abychom provedli strukturální změny, které přispějí k tomu, že ceny zase urychleně klesnou a že bude dostatečná nabídka energií," uvedl Scholz. Evropská komise kvůli prudkému růstu cen elektřiny připravuje krizová opatření a systémovou reformu trhu, oznámila na konferenci Bledské strategické fórum ve Slovinsku předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. "Potřebujeme pro elektřinu nový model trhu, který skutečně funguje," dodala. Chystané změny ale neupřesnila. Také český ministr průmyslu a obchodu Síkela doufá v celoevropské řešení, protože je to podle něj nejlepší a nejlevnější možnost. Nutné budou podle Síkely tržní intervence, se kterými mohou přijít státy společně s obchodníky s energiemi. Funkční a méně nákladné řešení, které by mělo srazit dolů ceny elektřiny, je zastropování cen plynu využívaného pro výrobu elektřiny, řekl ministr. Stanovení maximální ceny plynu projedná 9. září mimořádná evropská rada pro energetiku, kterou Síkela svolal. Cena plynu podle Síkely vzrostla od června až do pondělí z 18 eur za MWh až zhruba na 310 eur. Růst cen energií má více důvodů. Kromě ruské invaze na Ukrajinu a omezování dodávek plynu z Ruska je to podle ministra také například špatná situace s jadernými elektrárnami ve Francii. EU podle Síkely může otevřít rovněž otázku emisních povolenek, které nyní tvoří již významnou část cen elektřiny. Na řadu může přijít také celková regulace cen energií nebo úplné oddělení cen plynu a elektřiny. Ekologické organizace navrhují, aby státy Evropské unie postavily plynové elektrárny mimo trh. Právě tyto elektrárny kvůli vysokým cenám plynu zvyšují ceny elektřiny, uvedly dnes ve společné tiskové zprávě organizace Greenpeace ČR, Hnutí Duha, Reset a Centrum pro dopravu a energetiku. Potřebnou elektřinu z plynových elektráren by podle nich měli nakupovat operátoři elektrizačních soustav mimo trh. "Vyjmutí plynových elektráren z burzy by mohlo jednoduše a rychle srazit ceny elektřiny až o dvě třetiny," uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Velká většina elektřiny se v Evropě podle ekologů vyrábí daleko levněji, než se prodává, ale cenu na trhu určuje ta nejdražší, tedy plynová, i když je jí malé množství. Svaz moderní energetiky možné oddělení cen elektřiny a plynu podporuje. Zkušenosti ze Španělska a Portugalska ukazují podle svazu, že přes stanovení maximálních cen zemního plynu lze držet nízké ceny proudu. Zároveň ale v dnešní tiskové zprávě svaz upozornil, že je zapotřebí hledat i další možnosti vedoucí k energetické bezpečnosti, třeba zateplení domů, solární panely či bioplynové stanice. Ministr spravedlnosti Blažek bude tento týden hledat cestu k zastropování rostoucích cen energií s právníky a podnikateli. "Jsem přesvědčený, že různé právní překážky nám v této situaci nemohou bránit v tom, abychom se otevřeně nebavili o tom, čemu se lidově říká zastropování energií," řekl dnes médiím. "V zásadě je potřeba, najít takové řešení, aby těm, kdo elektřinu vyrábějí nebo distribuují, nevznikaly takové škody, aby měli možnost to v budoucnosti uplatňovat po státu jako náhradu škody - nebo když ne po státu, tak po Evropské unii," doplnil. O řešení růstu cen energií chtějí jednat se zástupci vlády třeba provozovatelé skiareálů. Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot ČTK řekl, že chce spolu s dalšími profesními svazy vyvolat jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. Současná situace může být podle něj pro mnohé podniky fatální. Také například v mlékárenství je kvůli drahým energiím situace vážná, řekl dnes ČTK předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček. Za správné řešení situace považuje zastropování cen energií. Asociace hotelů a restaurací v dnešní tiskové zprávě kritizovala vládu za nečinnost. Kabinet podle asociace neodpovídá na výzvy profesních svazů a nečinností vyvolává mezi podnikateli paniku.

