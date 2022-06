Prouza: České předsednictví může být hlavně v energetické bezpečnosti úspěšné

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

S jasným cílem a aktivními politiky, kteří dokážou vyjednávat s partnery, toho může Česko při předsednictví v Radě Evropské unie podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy prosadit poměrně dost. Evropské státy za současné krize ukazují, že jsou schopné se domluvit v tématech, ve kterých dříve shodu nebyly ochotny nalézt. České předsednictví, které začne v pátek, tak může být především v otázce energetické bezpečnosti úspěšné.

ČR by měla především podle Prouzy objasnit, co znamená energetická bezpečnost a solidarita. "Co se stane, když jedna země bude mít ještě v lednu v zásobních plyn a jiná ne. Jak se o něj podělí, na základě jakých pravidel. To bude asi to úplně to nejtěžší, co nás čeká. Zároveň je to ale něco, co všichni chtějí," uvedl.

Složitější bude hledání kompromisu v případě klimatického evropského balíčku Fit for 55, řekl dále Prouza. Důležité je, aby ČR ale o tomto tématu jednala s Evropským parlamentem. Předsednictví v Radě EU totiž po Česku převezme Švédsko, které má mnohem ambicióznější klimatické cíle než velká část Evropského parlamentu. "Kompromis proto bude hledat úplně jinde, než to vyhovuje České republice," uvedl. Dodal, že do této otázky by proto ČR měla investovat dostatek času a energie.

Třetím důležitým tématem českého předsednictví bude podle Prouzy bourání bariér. Pandemie koronaviru a snahy o ochranu životního prostředí přinesly nová pravidla a podnikání je nyní těžší než v roce 2019, řekl Prouza. ČR tak například může představit návrh, jak koordinovat postupy států v případě dalších krizí, aby se třeba znovu nezavíraly hranice.

Prouza je zároveň poradcem ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) s předsednictvím. Pro resort průmyslu bude podle něj nepochybně nejdůležitější veškerá agenda týkající se energetiky. "Musím říct, že nikdy jsme neměli tak dobrý energetický tým, jako máme teď," uvedl. Tým funguje podle něj v Praze i ve stálém zastoupení v Bruselu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se dále připravuje na řešení surovinové bezpečnosti. Připravuje k tomu mimo jiné na podzim velkou konferenci. "Je to věc, o které se nemluví tolik jako o plynu, ale musíme si ji také pojistit. Viděli jsme, že najednou vypadli dodavatelé a evropský průmyslu si nevěděl rady. Je to téma, které má MPO připravené, chce si ho odpracovat," řekl.

Dále se bude MPO podle Prouzy zabývat otázkou volné hospodářské soutěže. Výsledků zde očekává méně než v případě energetiky. Upozornil, že jsou evropské země, kterým naopak nastavené bariéry vyhovují a upřednostnily by jich ještě více.

MPO se také chystá na dokončení několika dohod o volném obchodu, třeba s Mexikem a Chile.

