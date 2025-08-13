https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prouza-prodej-biopotravin-rychle-roste-podil-na-trhu-ale-presto-zustava-nizky
Prouza: Prodej biopotravin rychle roste, podíl na trhu ale přesto zůstává nízký

13.8.2025 00:44 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Prodej potravin v bio kvalitě rychle roste, jejich podíl na trhu s potravinami ale přesto zůstává nízký. Aktuálně činí 1,3 procenta, řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza. Dvě třetiny biopotravin na trhu jsou podle něj privátní značky obchodních řetězců.
 
"Prodeje biopotravin rostou výrazně rychleji než prodeje potravin jako celku," uvedl Prouza. Jedním z důvodů rostoucího prodeje biopotravin je podle něj právě vysoký podíl privátních značek v této kategorii, které bývají proti výrobkům tradičních značek levnější. Roli ale hraje také současné oživení spotřebitelské poptávky a větší důraz na zdravý životní styl, řekl Prouza. Dalším faktorem je podle něj to, že obchodní řetězce biopotraviny samy aktivně propagují a zařazují je do slevových akcí.

Podíl českých biopotravin na trhu je však podle Prouzy nadále omezený, situace se ale postupně zlepšuje. Důvodem tohoto nižšího podílu je podle prezidenta SOCR menší objem produkce, a to zejména kvůli vysokým nákladům. S menším objemem produkce pak souvisí i vyšší cena ve srovnání se zahraniční konkurencí, dodal Prouza.

V posledních 12 měsících tržby za biopotraviny meziročně stouply o 6,5 procenta, zatímco u potravin, které nejsou v biokvalitě, růst dosáhl 4,7 procenta, řekl dnes analytik výzkumné agentury NIQ Karel Týra. V kategorii biopotravin byl podle něj růst z 2,1 procenta tažený vyššími cenami, v případě ostatních potravin to bylo ze 4,4 procenta. Celkově za poslední rok vzrostla poptávka po bio kvalitě v 60 procentech kategorií potravin, uvedl Týra. Největší nárůst poptávky je patrný u majonéz, čokoládových dezertů, sladkých pomazánek, směsí na pečení či u piškotů, trubiček a dalších podobných výrobků.

Ke kategoriím, ve kterých mají biopotraviny vysoký podíl na nabídce, patří dětská výživa či rostlinné alternativy masa a mléčných výrobků. Naopak velký prostor pro růst je u tabulkových čokolád, džusů, vajec, másla a margarínu a také třeba tvrdých sýrů, dodal Týra.

Prouza předpokládá, že poptávka po biopotravinách bude nadále růst. "Bude to čím dál větší téma. Nejtvrdší debata už dnes není o cukru, ale o vysoce zpracovaných potravinách," doplnil.

