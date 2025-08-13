Prouza: Prodej biopotravin rychle roste, podíl na trhu ale přesto zůstává nízký
Podíl českých biopotravin na trhu je však podle Prouzy nadále omezený, situace se ale postupně zlepšuje. Důvodem tohoto nižšího podílu je podle prezidenta SOCR menší objem produkce, a to zejména kvůli vysokým nákladům. S menším objemem produkce pak souvisí i vyšší cena ve srovnání se zahraniční konkurencí, dodal Prouza.
V posledních 12 měsících tržby za biopotraviny meziročně stouply o 6,5 procenta, zatímco u potravin, které nejsou v biokvalitě, růst dosáhl 4,7 procenta, řekl dnes analytik výzkumné agentury NIQ Karel Týra. V kategorii biopotravin byl podle něj růst z 2,1 procenta tažený vyššími cenami, v případě ostatních potravin to bylo ze 4,4 procenta. Celkově za poslední rok vzrostla poptávka po bio kvalitě v 60 procentech kategorií potravin, uvedl Týra. Největší nárůst poptávky je patrný u majonéz, čokoládových dezertů, sladkých pomazánek, směsí na pečení či u piškotů, trubiček a dalších podobných výrobků.
Ke kategoriím, ve kterých mají biopotraviny vysoký podíl na nabídce, patří dětská výživa či rostlinné alternativy masa a mléčných výrobků. Naopak velký prostor pro růst je u tabulkových čokolád, džusů, vajec, másla a margarínu a také třeba tvrdých sýrů, dodal Týra.
Prouza předpokládá, že poptávka po biopotravinách bude nadále růst. "Bude to čím dál větší téma. Nejtvrdší debata už dnes není o cukru, ale o vysoce zpracovaných potravinách," doplnil.
