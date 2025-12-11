Regenerativní zemědělství se po letech pokusů i praxe jeví jako možné a vhodné
Zemědělci se s vědci pustili do experimentu proto, že za posledních 100 až 150 let intenzivního zemědělství kleslo množství uhlíku v půdě přibližně o polovinu. Přitom se jedná o prvek, který ovlivňuje úrodnost a také zadržování vody. To jsou v době klimatické změny, v níž nejen české zemědělce sužuje častější sucho, zásadní parametry. Půda je při regenerativním hospodaření výrazně odolnější i proti erozi. "Výsledky na farmách vycházejí velmi slibně jak z hlediska zlepšení půdního prostředí, tak z hlediska půdního mikrobiomu. To ještě před pár lety nebylo jasné," řekl Klem. Mikrobiomem vědci označují společenství všech mikroorganismů, které v půdě žijí.
Zemědělci, kteří se do regenerativního zemědělství pustili, si obvykle změnu chválí. "I když to trvá dva, někdy i čtyři roky, než se výnosy vrátí na úroveň, na jakou byli zvyklí. Do určité míry jim to kompenzují nižší náklady a už se začínají objevovat firmy, které zprostředkovávají uhlíkové kredity za ukládání uhlíku v půdě," vysvětlil Klem.
Výhody hospodaření si podle něj uvědomili hlavně sedláci v sušších oblastech, kde měli vysoké náklady, ale výnosy byly často nedostatečné. "Tohle je pro ně varianta, jak se adaptovat zejména na zvyšující se problémy se suchem. Většina z nich si uvědomuje že přechod na regenerativní zemědělství se neprojeví okamžitě, při chybách to může trvat i více než pět let, a proto se také někteří zatím nedostali tam, kam chtěli," řekl Klem.
Příklady dobré praxe se postupně rozšiřují mezi další zemědělce, mnoho z nich však zůstává k novým technologiím skeptických, připouští Klem. Přiznává také, že výzkum je poněkud pozadu za praxí. "Stále se snažíme hledat principy, v některých případech si ještě nevíme rady," řekl Klem. Problematické je například využití těžké mechanizace ve vlhkých letech, které může půdu na několik let poškodit. Trvalý vegetační pokryv půdy také může nahrávat škůdcům.
