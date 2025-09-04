Výborný: Ekologičtí farmáři získají podporu na budování skladů eko obilnin
"Když máte bio obiloviny, ale nemáte je kde skladovat, tak jste v začarovaném kruhu," řekla Urbánková. Podpora podle ní pomůže tomu, aby ekologičtí zemědělci nemuseli své bioprodukty vyvážet, protože je nemají kde skladovat. Do budoucna by chtěla podpořit i vznik mlýnů či pekáren, které budou bio obiloviny zpracovávat.
Prezident SOCR Tomáš Prouza vnímá podporu ekologického zemědělství i následného zpracování s přidanou hodnotou za nutné pro zvýšení nabídky biopotravin. Rozvoj podle něj brzdí také chybějící skladovací kapacity u bio ovoce a zeleniny. "Moderní skladovací prostory jsou přitom u biopotravin klíčové, protože tyto produkty jsou citlivější na správné skladovací podmínky, a bez odpovídající infrastruktury se rychle kazí," řekl.
Svaz prosazuje, aby ekologické zemědělství mělo stabilní podporu od státu, odstranit zbytečnou byrokracii, zlepšit kvalitu a udržitelnost obalů a vytvořit důvěryhodnou národní značku, která by zaručovala kvalitu a důvěryhodnost biopotravin.
"Biopotraviny mají v Česku budoucnost - zákazníci je chtějí a obchod je umí nabídnout. Potřebujeme ale, aby česká bio produkce byla výrazně větší a dostupnější a byla prezentována způsobem, který co nejvíce odpovídá potřebám dnešního náročného zákazníka, který je ochoten investovat do zdravých a kvalitních potravin," dodal Prouza.
Podle údajů ministerstva zemědělství je v Česku přes 5700 ekologických farem, které hospodaří na 618.000 hektarech, což je meziročně o téměř 14.000 hektarů víc. Podíl ekologické půdy na veškeré zemědělské půdě v ČR činí 17,5 procenta, což řadí Česko v Evropě na devátou příčku zemí s nejvyšším podílem ekologického zemědělství a na 11. ve světě.
Česko by chtělo do roku 2030 dosáhnout čtvrtinového podílu. Podle Výborného to není nereálné, neboť se daří navyšovat nejen plochy travních porostů v ekologickém režimu, ale i orné půdy. Od příštího roku navíc budou muset školní jídelny s více než 180 strávníky povinně zařadit dvě procenta biopotravin. Od roku 2028 pak budou muset při vaření využít alespoň pět procent produktů ekologického zemědělství a biopotravin.
