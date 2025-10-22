Průzkum: Zájem veřejnosti i farmářů o regenerativní zemědělství v ČR roste
"Zájem farmářů i zemědělských podniků o tento způsob hospodaření stále roste," uvedla Zuzana Benešová, vedoucí projektu Živá půda, který platformu provozuje. Z výzkumu vyplývá, že roste povědomí i mezi širokou veřejností. "Povědomí o tomto způsobu hospodaření není zatím mezi širokou veřejností příliš vysoké, ale postupně roste – zná ho 27 procent populace, u generace Z (narození mezi lety 1997 a 2012) se informovanost pohybuje kolem 15 procent," uvádí průzkum.
Právě chybějící zájem spotřebitelů a farmářů, spolu s nedostatečnou dotační podporou a legislativou, zařadila už dříve Benešová mezi důvody, proč není regenerativní zemědělství dosud v ČR tolik rozšířené.
Zemědělci přitom uvádí, že při regenerativním způsobu hospodaření vidí lepší strukturu půdy, zlepšení její kvality, odolnosti a její schopnosti zadržovat vodu. Důležité jsou pro ně i ekonomické výhody, zejména úspora nákladů, vyplývá z průzkumu.
"Díky regenerativní pastvě a pastvě meziplodin se mi prodlužuje pastevní období, a tak každý den, kdy nemusím krmit balíky sena či senáží, ušetřím 500, někdy i 1000 korun. Regenerativně obhospodařovaná půda navíc lépe zvládá klimatické extrémy a poklesy kvůli počasí nejsou tak významné," uvedl regenerativní zemědělec a zakladatel Spolku pro regenerativní zemědělství David Argman. Při přechodu na regenerativní zemědělství se ale na určitou dobu podle něho výnosy sníží, než se stav půdy zlepší.
Zhruba čtvrtina populace výhody regenerativního zemědělství zná a ocenila by zavedení speciálního označení u produktů, které z regenerativního hospodaření pochází. U 62 procent respondentů průzkumu by to ovlivnilo nákupní rozhodování.
reklama