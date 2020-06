Provoz kamenolomu na Tlustci chtějí zahájit už v příštím roce

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Martin Veselka / Wikimedia Commons Kamenolom Brniště počítá s těžbou až 840 000 tun kameniva ročně po dobu 25 let. Firma uvádí, že čedič na Tlustci patří mezi nejkvalitnější v zemi.

Kamenolom Brniště chce provoz lomu na kopci Tlustec v Brništi na Českolipsku v ideálním případě obnovit už v příštím roce. Rozhodovat o tom bude báňský úřad. Těžařská firma mu podklady pro rozhodnutí hodlá předložit letos, řekl ředitel kamenolomu Petr Houska. K obnovení těžby se koná za týden v Brništi referendum a o víkendu si místní mohli lom prohlédnout. Přišlo asi 40 lidí.

Podle ředitele chtěli lidem ukázat, co skutečně plánují a jak by těžba měla probíhat. "Že ten projekt, který jsme představili, není až tak podobný či stejný tomu, který tady byl," uvedl. Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století. V roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče v roce 1998 zastavilo ministerstvo životního prostředí. Krátce obnovena byla v letech 2003 a 2004, od té doby se netěží.

Nový vlastník - Kamenolom Brniště, usiluje o obnovení těžby od roku 2012. Spolumajitel kamenolomu Jiří Čech dnes při komentované prohlídce lomu uvedl, že po obnovení provozu nejprve provedou sanaci dvou takzvaných etáží či pater vzniklých pod vrcholem kopce po předchozí těžbě. "Než začneme těžit, tak musíme udělat rekultivaci nahoře, zalesnit," řekl. S komorovými odstřely, jež ničily domy, se podle něj nepočítá. V plánu je mechanická těžba za pomoci bagru a takzvaného odlamování horniny. Těžit se bude do hloubky. Postupně by mělo vzniknout šest etáží a už v průběhu těžby se budou vytěžené části postupně zalesňovat. Zástupci těžaře tvrdí, že výrazně tišší bude i provoz, neboť dopravníkový pás bude krytý a drcení kamene bude probíhat v zahloubeném prostoru a ne na patě lomu jako v minulosti. Těžba by podle Čecha neměla ani ohrozit zdroje vody. Dno lomu bude v nadmořské výšce 420 metrů, Brniště je ve výšce 290 metrů. Těžaři také slibují, že těžba obec příliš nezatíží ani dopravně, neboť denně z lomu vyjede do 12 nákladních aut. Kámen se z 90 procent bude přepravovat po železnici.

Obavy místních ale komentovaná prohlídka lomu zcela nezaplašila. "Těžko říci. Technologii, co představili, nikdo nezažil, takže nevíme, co můžeme čekat," uvedla Marcela Novotná, jež má po předchozí těžbě prasklinu na svém domě. Obavu má i z hluku z dopravy, neboť bydlí blízko železnice. "Vagóny těžko budou mít nějaké tlumiče," dodala. Kamenolom Brniště počítá s těžbou až 840 000 tun kameniva ročně po dobu 25 let. Firma uvádí, že čedič na Tlustci patří mezi nejkvalitnější v zemi. Z obcí v okolí mají těžaři podporu jen od vedení Brniště, jež se dohodlo s kamenolomem na kompenzacích. Pokud se na kopci začne kámen znovu těžit, obec dostane od firmy 125 milionů korun během 25 let. Část obyvatel se ale postavila proti, sepsala proto petici za vyhlášení referenda. Bude 19. června.

