Průměrný nájezd elektromobilů byl loni vyšší než u benzinových aut

Pavel Hanzl 19.6.2023 12:53

Je to logické, jezdí to velmi levně. Ale největší nájezd se dá čekat, až na elektriky přejdou ti, pro které je to nejvýhodnější. Dodávky, kurýrní služby, pošty, taxikáři, sanitky, řemeslníci, MHD, popeláři atd. atd., tj. ti, kteří jezdí denně po městě a okolí. Nejlépe v noci. Vhodná auta už vyrábí každá normální automobilka.

