Průmyslové odbory žádají o svolání předsednictva tripartity kvůli Green Dealu

Odboráři z průmyslu se chystají požádat premiéra Petra Fialu (ODS) o svolání mimořádného jednání předsednictva tripartity kvůli Zelené dohodě neboli Green Dealu. Nové návrhy Evropské komise odmítají. Na dnešním jednání v Praze se na tom shodli předáci Průmyslové aliance odborových svazů. ČTK o tom informoval mluvčí nejpočetnějšího svazu KOVO Jan Exner. Evropská komise představila ve středu plán s názvem Dohoda o čistém průmyslu se sto miliardami eur (zhruba 2,5 bilionu korun) na podporu rozvoje ekologicky šetrné výroby a opatřeními k posílení poptávky po šetrných produktech vyrobených v unii či se zjednodušením pravidel pro přidělení státní pomoci."To, co připravuje Evropská komise, je pro nás zcela nepřijatelné. Určitě pro nás není cestou k záchraně evropského průmyslu zrychlování Green Dealu a další přerozdělování formou podivných dotací. Národní vlády musí začít okamžitě jednat a zabránit těmto evropským nesmyslům," uvedl v tiskové zprávě šéf svazu KOVO Roman Ďurčo. Podle něj se předáci průmyslové odborové aliance shodli na tom, že dnes premiéra vyzvou k tomu, aby co nejdřív svolal mimořádné jednání předsednictva tripartity k návrhům komise a opatřením na podporu evropského průmyslu. Průmyslovou alianci tvoří šest svazů. Vedle svazu KOVO jsou to odbory horníků, stavebníků, potravinářů, energetiků a svaz textilního a kožedělného průmyslu.

Ďurčo dodal, že začátkem příštího týdne by se měla konat schůzka s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (STAN). Příští týden se zúčastní také jednání platformy IndustriAll Europe o společném odborářském postupu v sedmadvacítce. "Zcela reálně totiž hrozí, že se Evropa stane průmyslovým skanzenem. Rozhodně nechceme, aby se průmyslové podniky hromadně stahovaly z Evropy a miliony lidí tím přicházely o práci," uvedli předáci aliance.

Dohoda o čistém průmyslu se zaměřuje na snižování emisí v energeticky náročných průmyslových odvětvích, rozvoj čistých technologií, posun k cirkulární ekonomice a posílení surovinové bezpečnosti EU. Zároveň zachovává současné unijní cíle ve snižování emisí skleníkových plynů. Premiér Fiala ve středu zapochyboval o úspěšnosti, podle něj se dohoda snaží spojit zachováním klimatických ambicí a současným růstem konkurenceschopnosti průmyslu protichůdné cíle. Podle některých analytiků je nový návrh otevřenější než Green Deal a může představovat příležitost pro firmy i státy, záviset bude na rychlosti změn.

Nejpočetnější svaz KOVO je součástí Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Její odboráři vyhlásili začátkem února stávkovou pohotovost kvůli možnosti výpovědi bez udání důvodu, kterou navrhli do takzvané flexinovely zákoníku práce doplnit poslanci ODS a TOP 09. Centrála uvedla, že pokud by se pracovní kodex s touto změnou přijal, je připravena "eskalovat protestní akce" a začít chystat generální stávku.

