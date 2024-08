Průtoky v řekách na jihovýchodě ČR byly za pololetí nejnižší na jaře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Průtoky v řekách na jihovýchodě ČR byly v prvním pololetí nejnižší v jarních měsících. V zimních měsících a na začátku léta byly naopak nadnormální. ČTK to řekla Barbora Špinarová z brněnské pobočka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).Brněnská pobočka má na starosti jihovýchodní část republiky, a to Jihomoravský kraj, větší část Zlínského kraje a východ Kraje Vysočina. Průtoky odborníci pravidelně zjišťují na 73 měrných stanicích a srovnávají je s dlouhodobým měsíčním průtokem z let 1991 až 2020.

"Hydrologická situace na tocích spadajících do územní pobočky Brno byla po stránce vodnosti toků nadnormální v měsících leden, únor, červen. Od lednové vlny způsobené táním sněhu ve vyšších polohách a vydatnějšími srážkami, kdy se podíl měsíčního průměru hodnocený ze 73 stanic, dostal až na 220 procent, voda postupně opadávala a od března až do května se hodnota dlouhodobého měsíčního průtoku dostala opět pod hranici normálu, s minimem v dubnu, a to 56 procent," uvedla Špinarová.

V červnu se situace v tocích co do vodnosti podle Špinarové opět zlepšila. Na většině sledovaného území se vlivem vydatných dešťů průtoky řek někde zvýšily dokonce až na povodňový stupeň. Výrazně zvýšený průtok odborníci pozorovali například na Svitavě ve stanici Bílovice nad Svitavou, kdy tok překročil druhý povodňový stupeň. "V tomto měsíci ovšem došlo k překročení stupňů povodňové aktivity na více stanicích, především na tocích ve východní části sledovaného území, například v povodí Hané, Litavy či Dřevnice," doplnila Špinarová.

Průtoky v tocích byly podprůměrné celý rok 2022, nepřetržitě 17 měsíců v řadě, a to od září 2021. Do nadprůměru se dostaly až loni v únoru, kdy dosáhly 113 procent obvyklého stavu. Například loni v březnu byly na 43 procentech, v dubnu na 123 procentech. Nadprůměrné byly i v květnu, kdy dosáhly 122 procent, v červnu ale byly zase jen na 56 procentech.

