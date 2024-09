Průzkum: Dvě třetiny Čechů podporují zpřísnění pravidel chovu zvířat v zooparcích a zookoutcích

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fabian Canosa / Flickr.com Zooparky a zookoutky jsou podle úřadu zatím provozovány bez jakékoliv regulace.

Dvě třetiny lidí souhlasí se zpřísněním pravidel pro chov exotických zvířat v zooparcích a zookoutcích, 11 procent lidí by je zcela zakázalo. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro organizaci Svoboda zvířat mezi 1031 respondenty, který má ČTK k dispozici. Novelu zákona o zoologických zahradách, která má upravit činnost a podmínky provozu zooparků, připravuje ministerstvo životního prostředí (MŽP). Jeho mluvčí Veronika Krejčí ČTK sdělila, že se o novele zatím diskutuje na expertní úrovni, v žádném případě ale nepřinese rozvolnění pravidel pro chov velkých šelem.Hlavním cílem novely je podle MŽP zajistit soulad s evropskou legislativou. Zooparky a zookoutky jsou podle úřadu zatím provozovány bez jakékoliv regulace. "Proto novela navrhuje nastavit právní prostředí pro zookoutky a faunaparky tak, aby se dosáhlo kvalitní péče o zvířata a nastavení podmínek pro provoz, na které dosáhnou i menší parky," řekla mluvčí MŽP.

Svoboda zvířat nicméně tvrdí, že novela uzákoňuje problematická zařízení, která vlastní větší počet volně žijících druhů zvířat, vystavují je veřejnosti, vybírají peníze a nemají licenci k provozování zoologické zahrady. "Podle evropské směrnice je hlavním posláním licencovaných zoologických zahrad ochrana ohrožených druhů zvířat a návrat vybraných druhů do přírody, to v zookoutcích a soukromých zařízeních neexistuje," uvedla Marie Kolářová z organizace Svoboda zvířat.

Z průzkumu, který agentura Focus udělala letos v červenci, vyplývá, že tři čtvrtiny dotázaných souhlasí s chovem exotických zvířat v zoologických zahradách, proti je 15 procent lidí. Dvě třetiny respondentů ale uvedly, že souhlasí se zpřísněním pravidel v zařízeních, jako jsou zooparky či zookoutky. Se zpřísněním častěji souhlasí mladí lidé ve věku od 18 do 24 let nebo lidé s vysokoškolským vzděláním. Více než polovina respondentů se kloní k názoru, že by zařízení měla být přísněji regulována. Bez přísnějších regulací by zařízení ponechalo 13 procent lidí, 11 procent by je zcela zakázalo.

V České republice je aktuálně podle seznamu ministerstva 29 zoologických zahrad s licencí.

