Průzkum: Ekologie v dopravě je důležitá pro 9 procent Čechů, nejmíň z osmi zemí EU

Ekologické způsoby dopravy jsou důležité pro devět procent Čechů, což je nejméně z osmi zemí EU, kde je to průměrně 24 procent. Vyplývá to z průzkumu Mobility Barometr 2024 mezi 8000 respondenty z osmi zemí EU, kterou pro pojišťovací společnost Europ Assistance zpracovala agentura Ipsos. Podle představitelů Europ Assistance mají Češi proti jiným zemím v EU také nejmenší zájem o koupi elektromobilu v příštím roce. Elektromobil plánuje pořídit 17 procent dotázaných Čechů, v dalších zemích je to průměrně 27 procent dotázaných.

Průzkum se konal vedle Česka v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Portugalsku, Rakousku a ve Španělsku. V těchto zemích EU mají podle zjištění zájem o koupi elektromobilu převážně muži. Ti tvoří 57 procent lidí, které elektromobily zajímají. V 62 procentech případů se o elektromobily zajímají lidé žijící v bezdětných vztazích. Ve 40 procentech případů elektromobily lákají lidi ve městech.

Jako nejčastější důvod pro pořízení elektromobilu uvedlo 43 procent dotázaných úsporu nákladů, 39 procent zájemců o koupi elektromobilu uvedlo ekologické aspekty a 34 procent by si elektromobil pořídilo kvůli klesající popularitě spalovacích motorů. Nejčastější překážkou jsou pro 59 procent respondentů vysoké pořizovací náklady a náklady na údržbu, 30 procent se obává delších cest s elektromobily.

Češi v Evropě vynikají v nákupu ojetých automobilů. Při nákupu auta volí ojeté v 62 procentech případů, v Evropě je to 54 procent. Nejvyšší podíl aut Čechů, 94 procent, má spalovací motor. V Evropě má spalovací motor průměrně 88 procent aut.

V Česku je také ze všech zkoumaných zemí nejmenší podíl domácností, které vlastní alespoň jeden automobil. V EU je to podle průzkumu průměrně 87 procent domácností, v Česku 76 procent. V dalších zemích se podíl pohybuje mezi 85 až 97 procenty. Možnost využití firemního automobilu má v Česku devět procent respondentů, stejně jako v Evropě.

Zhruba 66 procent Čechů využívá veřejnou dopravu, proti průměrnému Evropanovi v průzkumu o 14 procentní bodů více. Češi také častěji chodí pěšky, přihlásilo se k tomu 97 procent dotázaných v ČR, o pět procentních bodů víc než v jiných zemích. Zhruba 32 procent Čechů používá sdílená auta, o 12 procent víc proti průměru Evropanů v průzkumu.

Častěji Češi vlastní i jízdní kola, v zemích z průzkumu je to 62 procent domácností, v Česku 69 procent. Podle vedoucího Europ Assistance pro B2C Tomáše Chaloupky je to způsobeno dostupností a dřívějším nástupem sdílených kol v západnějších zemích Evropy. Lidé tam pak podle něj nemají takovou potřebu kolo vlastnit.

O čtyři procentní body nižší je naopak zájem Čechů o elektrokola, v zemích Evropy elektrokolo využívá přibližně 18 procent dotázaných. Méně často Češi jezdí auty, v Česku 71 procent lidí, v Evropě 81 procent.

Podle obchodního a marketingového ředitele Europ Assistance Lukáše Sourala Češi dojíždí do práce nebo do školy na srovnatelné vzdálenosti jako průměrný Evropan. V Česku dojíždí 60 procent obyvatel na vzdálenost kratší než deset kilometrů a 40 procent nad deset kilometrů. Sedm procent Čechů dojíždí na vzdálenost delší než 50 kilometrů.

