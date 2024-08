Průzkum: Většina Čechů preferuje delší provoz uhelných elektráren

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Většina Čechů preferuje delší provoz uhelných elektráren, téměř 60 procent lidí považuje za přiměřený časový horizont pro odklon od uhlí deset a více let. Uhlí přitom považují za důležitý a stabilní energetický zdroj. Naopak negativně vnímá uhlí jako zdroj energie zhruba 30 procent lidí. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK. Vláda počítá s odklonem od výroby z uhlí po roce 2030, energetické firmy avizují ještě dřívější termín."Z průzkumu vyplývá, že česká veřejnost v kontextu energetické krize a situace na mezinárodní scéně zatím považuje uhlí za jeden ze stabilních a potřebných energetických zdrojů v České republice. Ačkoliv data ukazují, že Češi vnímají budoucí přechod k bezemisní energetice a náhradě uhlí za obnovitelné a jaderné zdroje jako nevyhnutelný, v současné chvíli to nepovažují za rychle realizovatelné. Očekávají tyto kroky v horizontu deseti a více let a s jistotou záložního řešení v podobě uhelných zdrojů," řekl Tomáš Rychecký z agentury STEM/MARK.

Podle průzkumu, který se uskutečnil ve druhé polovině letošního května mezi 1030 respondenty, vnímá uhlí jako energetický zdroj pozitivně přesně polovina jeho účastníků. Naopak negativní postoj vyjádřilo kolem 30 procent dotázaných. Projevilo se to i v odpovědích na otázku, jaký časový horizont lidé považují jako ideální pro odklon od uhlí. Podle téměř třetiny lidí by Česko mělo přestat spalovat uhlí pro výrobu elektřiny za 15 a více let. Dalších 27 procent pak uvedlo termín za deset až 15 let. Naopak pro rychlejší útlum, než jsou současné plány vlády, bylo sedm procent respondentů.

Další část průzkumu se zaměřila na energetickou soběstačnost a dovoz elektřiny ze zahraničí. Přes 80 procent dotázaných uvedlo, že Česko by mělo zůstat ve výrobě energií soběstačné. Nákup elektřiny ze zahraničí pak považuje za finančně náročný 75 procent respondentů a zhruba 70 procent se obává toho, že by to mohlo oslabit konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky.

Strategické plány státu počítají do budoucna s tím, že základem české energetiky budou jaderné a obnovitelné zdroje. Téměř polovina respondentů to považuje za adekvátní řešení, zároveň se však podle průzkumu domnívá, že by si stát i tak zatím měl ponechat i uhelné elektrárny. Většina lidí ovšem uvedla, že odchod od uhlí by se měl odehrát v režii státu, případně ve spolupráci s těžebními společnostmi. Velká část lidí přitom státu vytkla, že plánovaný útlum těžby prezentuje nedostatečně.

Vládní dokumenty nyní počítají s útlumem výroby z uhlí do roku 2033. Podle expertů ovšem bude odklon rychlejší, což potvrzují i poslední plány tuzemských energetických firem. Podle nich totiž bude už před rokem 2030 produkce z uhlí nerentabilní. Důvodem je především stoupající cena emisních povolenek.

reklama