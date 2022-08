První velká fotovoltaická elektrárna ČEZ by mohla stát v Tušimicích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

První velká fotovoltaická elektrárna ČEZ o výkonu 40 MW by mohla stát v prostoru elektrárny Tušimice. ČTK to řekl člen představenstva skupiny ČEZ Jan Kalina v prostoru elektrárny Ledvice u Teplic, kde rok a půl funguje testovací fotovoltaická elektrárna. ČEZ se zavázal do roku 2030 vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu šest gigawattů, převážně fotovoltaické elektrárny v ČR, téměř 50 procent podle Kaliny bude v Ústeckém kraji.

Fotovoltaické elektrárny budou vznikat podle Kaliny na pozemcích, které jsou součástí klasických elektráren. Využijí se úložiště popílku nebo výsypky dolů. "V letošní roce začneme stavět první menší elektrárny, ale ta velká by měla začít vznikat v příštím roce. Jsou to elektrárny, které získaly podporu z modernizačního fondu," uvedl Kalina, který je ředitelem divize obnovitelná a klasická energetika. Při výstavbě obnovitelných zdrojů a jejich provozu využije ČEZ podle Kaliny zaměstnance dodavatelských firem Severočeských dolů, které patří do skupiny ČEZ.

ČEZ vybudoval v Ledvicích testovací fotovoltaickou elektrárnu, umístil tam různé druhy panelů. "Máme ucelenou řadu dat z různých panelů. Od roku 2010, kdy byl poslední fotovoltaický boom, se hodně věcí v technologiích změnilo. Původně se používaly lavice orientované na jih, v posledních průzkumech se zjistilo, že lepší výkon na menší plochu mají tzv. stříšky a nejnovějším trendem jsou vertikálně umístěné panely. Připravujeme projekt na lemování dálnic a různých koridorů," řekl ČTK Petr Jenikovský z ČEZ.

Skupina ČEZ už dříve oznámila, že chce být do roku 2040 uhlíkově neutrální. Slibuje si od toho vyšší nezávislost a bezpečnost dodávek energie, ale také její vyšší cenovou dostupnost.

