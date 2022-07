Pšenková je rok ve funkci ředitelky zoo v Ústí, učinila mnoho změn Zdroj | Zoo Ústí nad Labem Ještě v létě by chtěla Pšenková představit generel zoologické zahrady, a to jak zastupitelům, tak zástupcům asociace. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Před rokem převzala vedení ústecké zoologické zahrady nová ředitelka, zooložka Ilona Pšenková. Když zoo, která prochází krizovým obdobím, přebírala, musela učinit řadu změn, a to i personálních či změn týkajících se chovaných zvířat. Výtky směrem k nevyhovujícím expozicím zvířat či fungování instituce měla Asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a po její poslední kontrole přišla zoo o plné členství. Pšenková věří, že se podaří asociaci přesvědčit, aby zoologické zahradě členství obnovila. "Přebírala jsem zoo s nálepkou nejhorší zoo v Česku, s čímž tedy rozhodně nemohu souhlasit. Ano, zoo byla v krizi bez řádného podnikového fungování, firemní kultury a personálně nestabilní," řekla ředitelka. Většina budov i zařízení byla v havarijním stavu, řízení práce podle ní bylo nesystematické a chyběla také údržba. "Bylo nutné zavést nová interní pravidla, zlepšit komunikaci, nastavit procesní a strategické řízení," řekla Pšenková s tím, že byla potřeba motivovat pracovníky ke kvalitní a smysluplné práci. Se svým novým týmem začala ředitelka pracovat na vylepšení jednotlivých expozic, mnoho z nich nesplňovalo adekvátní podmínky pro chov a životní pohodu zvířat. EAZA ústecké zoo vytkla například mladý, neodborný a jazykově nevybavený tým zoologů. Zoologický útvar byl proto podle ředitelky posílen o několik odborníků s mnohaletými praktickými zkušenostmi nejen z chovu, ale i z terénu a velmi kvalitní jazykovou výbavou. "Ihned se změnilo vedení zoologického útvaru. Útvar kontaktu s veřejností posílili další tři kolegové, odborně vzdělaní a taktéž jazykově vybavení. Změnilo se i vedení útvaru technického. Navázána a uzavřena byla spolupráce i s několika externisty, kteří se dlouhá léta zabývají vědou, výzkumem, ochranou přírody a mají mnohaleté aktivní zkušenosti s prací v terénu na mnoha světových kontinentech," popsala personální změny Pšenková. Tým se však podle ní stále vyvíjí a nevyloučila proto, že ho ještě doplní další odborníci. Ještě v létě by chtěla Pšenková představit generel zoologické zahrady, a to jak zastupitelům, tak zástupcům asociace. "Tvoříme naprosto nový dokument. Původní dokument vypracovaný (bývalým ředitelem Romanem) Končelem byl neadaptovatelný a nemělo smysl mařit čas jeho přepisováním, a to i s ohledem na nedostatek času a nutnost prezentace dokumentu při rescreeningu EAZA," uvedla ředitelka. S návrhem plánu rozvoje zoo souvisejí i investice. Ještě letos chce ředitelka proinvestovat 21 milionů korun. Navržené investiční akce podle jsou podle ní zaměřené zejména na problematiku neobhájeného plnohodnotného členství v EAZA, havarijní stav elektroinstalací v zoo a zlepšení služeb směrem k návštěvníkům. "Letos tak díky významné podpoře města pořídíme mobilní neexpoziční zázemí pro primáty, WC na dvě různá stanoviště v zoo, nové odpadkové koše, akustické pokrytí zoo, posílíme trafostanici v horní části zoo a finalizujeme tři studie a projektové dokumentace," shrnula Pšenková. EAZA vytkla instituci mimo jiné špatné zázemí pro primáty, v zoologické zahradě by tak měl vzniknout nový pavilon Konžský prales. "Letos představíme studii a vizualizace nově plánovaného pavilonu 'Konžský prales' a tuto studii budeme muset následně překlopit v projektovou dokumentaci. V rámci plánu rozvoje máme tento pavilon naplánovaný k realizaci nejpozději do pěti let," uvedla ředitelka. Také sloninec projde v budoucnu rekonstrukcí. V plánu je stěhování slonice Delhí, která ve výběhu po uhynutí Kaly zůstala sama. Sloninec bude v první fázi podle ředitelky adaptován pro jiné druhy zvířat. "Alespoň do doby, než dokončíme potřebnou stavební dokumentaci. Bez studie a vyhodnocení náročnosti stavby a s tím se pojící úpravy nemůžu odhadnou termín realizace," řekla Pšenková. Výsledky kontroly EAZA budou zveřejněny zřejmě letos na podzim. Obhájit plnohodnotné členství ale nebude podle ředitelky snadné. "Od mého nástupu do funkce intenzivně pracujeme na odstraňování všech nedostatků shledaných kontrolním týmem EAZA, i proto teď naši zoo opouští některá oblíbená zvířata, pracujeme na přípravách nových ambiciózních projektů. Velmi významná je i jasně deklarovaná podpora města," dodala ředitelka. reklama Tereza Sajdlová tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Koně Převalského by v pražské zoo mohli návštěvníci vidět opět na jaře 2024 Gorilí skupinu v pražské zoo doplní samice Duni, dcera slavné Moji Safari Park Dvůr Králové poslal dva vzácné nosorožce do zoo v Poznani v Polsku

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.