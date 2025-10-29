Psi na Stránské skále v Brně potrhali další ovce, majiteli psů hrozí postih
"Kolem 11:00 jsme přijali oznámení o tom, že si paní všimla v ohradě dvou psů. Bylo tam pět potrhaných ovcí. Naši strážníci, kteří mají místní znalosti, tušili, komu ti psi patří. Majitel byl ale mimo Brno, poslal tam svého syna, který potvrdil, že se jedná o jejich psy," uvedl Kadraba. Doplnil, že škodu majitel ovcí vyčíslil na 70 000 korun.
Stejní psi ovce potrhali už v dubnu, čímž se také zabývali strážníci. Tehdy šlo o dvě potrhané ovce.
Strážníci na místo přivolali i státní policii, která podle Kadraby vyhodnotila, že nejde o trestný čin. Incident tak posoudí příslušný správní orgán, který majiteli psů může uložit finanční postih.
Jak v polovině října informoval ČTK Vilém Jurek z Českého svazu ochránců přírody ONYX, stádo ovcí na Stránské skále psi napadají opakovaně. Jen letos je podle něj přes deset usmrcených zvířat. "Majitelé nechávají psy běhat bez vodítka, psi se utrhnou a vtrhnou do ohrady. A v těch nejhorších případech je tam lidé pustí schválně," uvedl Jurek. Uvedl, že to už není nedbalost, ale bezohlednost a lidská hloupost. "Pastva je nesmírně důležitá pro péči o chráněná území, ale to, co se děje, je už opravdu za hranou. Místní pastevec je zoufalý. Především jde o bezradnost a krutost, která bere dech," uvedl Jurek.
Sedm usmrcených zvířat na Stránské skále měla policie nahlášeno na konci letních prázdnin. "Případem jsme se zabývali. V předchozích dnech jsme jej odložili, majitele psa se nepodařilo vypátrat," řekl ČTK policení mluvčí Bohumil Malášek. Doplnil, že škoda byla tehdy vyčíslena na 35 000 korun.
Ochránci žádají majitele psů, kteří jdou na Stránskou skálu, aby měli svá zvířata vždy na vodítku. Ovce mají ochránci přírody i na Kamenném vrchu v Brně, kam je ale vstup se psy zakázán. Tam podle Jurka ale zase někdo úmyslně poškozuje ohrady. "Kvůli tomu jsme museli dva dny nahánět vystrašené ovečky po Kohoutovicích a Bosonohách. Naštěstí všechny přežily, i když byly silně stresované. Lidé by se měli zamyslet nad svým chováním a tím, jaké tragédie tím způsobují. Ovce jsou také živé bytosti a za nic nemohou," dodal Jurek.
