https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/psi-na-stranske-skale-v-brne-potrhali-dalsi-ovce-majiteli-psu-hrozi-postih
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Psi na Stránské skále v Brně potrhali další ovce, majiteli psů hrozí postih

29.10.2025 20:00 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ambersky235 / Flickr.com
Psi na Stránské skále v Brně dnes dopoledne potrhali další ovce, majitele psů se strážníkům podařilo dohledat. Hrozí mu finanční postih. ČTK to řekl Václav Kadraba z tiskového střediska strážníků. Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy na Stránské skále, napadají psi opakovaně. Jen letos je přes deset usmrcených zvířat.
 
Stránská skála mezi brněnskou Líšní a Slatinou je národní přírodní památkou. Jde o stepní lokalitu známou především bohatým výskytem konikleců, spadá pod Správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

"Kolem 11:00 jsme přijali oznámení o tom, že si paní všimla v ohradě dvou psů. Bylo tam pět potrhaných ovcí. Naši strážníci, kteří mají místní znalosti, tušili, komu ti psi patří. Majitel byl ale mimo Brno, poslal tam svého syna, který potvrdil, že se jedná o jejich psy," uvedl Kadraba. Doplnil, že škodu majitel ovcí vyčíslil na 70 000 korun.

Stejní psi ovce potrhali už v dubnu, čímž se také zabývali strážníci. Tehdy šlo o dvě potrhané ovce.

Strážníci na místo přivolali i státní policii, která podle Kadraby vyhodnotila, že nejde o trestný čin. Incident tak posoudí příslušný správní orgán, který majiteli psů může uložit finanční postih.

Jak v polovině října informoval ČTK Vilém Jurek z Českého svazu ochránců přírody ONYX, stádo ovcí na Stránské skále psi napadají opakovaně. Jen letos je podle něj přes deset usmrcených zvířat. "Majitelé nechávají psy běhat bez vodítka, psi se utrhnou a vtrhnou do ohrady. A v těch nejhorších případech je tam lidé pustí schválně," uvedl Jurek. Uvedl, že to už není nedbalost, ale bezohlednost a lidská hloupost. "Pastva je nesmírně důležitá pro péči o chráněná území, ale to, co se děje, je už opravdu za hranou. Místní pastevec je zoufalý. Především jde o bezradnost a krutost, která bere dech," uvedl Jurek.

Sedm usmrcených zvířat na Stránské skále měla policie nahlášeno na konci letních prázdnin. "Případem jsme se zabývali. V předchozích dnech jsme jej odložili, majitele psa se nepodařilo vypátrat," řekl ČTK policení mluvčí Bohumil Malášek. Doplnil, že škoda byla tehdy vyčíslena na 35 000 korun.

Ochránci žádají majitele psů, kteří jdou na Stránskou skálu, aby měli svá zvířata vždy na vodítku. Ovce mají ochránci přírody i na Kamenném vrchu v Brně, kam je ale vstup se psy zakázán. Tam podle Jurka ale zase někdo úmyslně poškozuje ohrady. "Kvůli tomu jsme museli dva dny nahánět vystrašené ovečky po Kohoutovicích a Bosonohách. Naštěstí všechny přežily, i když byly silně stresované. Lidé by se měli zamyslet nad svým chováním a tím, jaké tragédie tím způsobují. Ovce jsou také živé bytosti a za nic nemohou," dodal Jurek.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Litovelské Pomoraví Foto: Dr._Killer Wikimedia Commons Ochránci v Litovelském Pomoraví obnovují mokřady a likvidují invazní rostliny CHKO Soutok Foto: Jan Miklín AOPK ČR Macinka je přesvědčen, že CHKO Soutok je třeba zrušit, napsal hejtmanu Grolichovi Ledňáček říční (Alcedo atthis) Foto: Marek Szczepanek Wikimedia Commons Po viníkovi nelegálního návozu suti v CHKO Poodří pátrá i policie

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 55

Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní

Diskuse: 13

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 17

Nový český robot pomůže zemědělcům s maximální přesností zasít, odplevelit nebo přihnojit plodiny

Diskuse: 5

Karel Zvářal: Budka pro chocholouše (do města bez poštolek)

Diskuse: 40

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 19

Zájem o zvěřinu od státních Lesů ČR roste, vedou daněk, divočák a jelen

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist