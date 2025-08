Ptáčata opustila areály Orlen Unipetrol v ČR. Vylíhlo se rekordních 12 sokolů

Zdroj | ORLEN Unipetrol

Ptačí mláďata opustila průmyslové areály Orlen Unipetrol. V hnízdech na komínech se jich vylíhlo rekordních 12, po čtyřech v Litvínově, Kralupech nad Vltavou a Pardubicích. Kromě sokolů stěhovavých letos v litvínovské rafinérii úspěšně zahnízdily poštolky obecné, odchovat se podařilo pět mláďat. Firma o tom informovala ČTK.První čtyři vajíčka se objevila v areálu v Litvínově v březnu, v dubnu se vylíhla mláďata, která ornitolog okroužkoval. Sokolí páry zahnízdily následně v Kralupech a Pardubicích. Sokoli loni odchovali na třech uvedených místech devět mláďat, od roku 2011 vyvedli na komínech 70 mladých. Samici se letos stejně jako loni nepodařilo vyvést mláďata pouze v neratovické Spolaně, přestože v budce byla dvě vejce.

Samička poštolky letos zahnízdila v Litvínově v budce na etylenové jednotce, kde se vylíhla tři mláďata a dvě z nich přežila. Další samička úspěšně odchovala tři mláďata v hnízdě umístěném na požárním žebříku komína. Všechna tři mláďata přežila a opustila hnízdo.

"Příběh těchto poštolek završila i záchranná akce. Jedno z mláďat uvízlo kousek od litvínovské administrativní budovy a zaměstnanci měli obavu o jeho přežití. Díky pohotovému jednání se dvěma zaměstnancům podařilo ve spolupráci s ornitology poštolku odchytit a zachránit. Následně ji odvezli do psího útulku Městské policie v Litvínově, kde si ji převzali odborníci ze záchranné stanice v Litoměřicích," uvedla Lucie Pražáková, ředitelka Nadace Orlen Unipetrol.

Sokoli stěhovaví využívají hnízdní budky na komínech výrobních areálů chemičky od roku 2011, kdy začala spolupráce se sdružením Alka Wildlife. "Letos jsme například v litvínovské rafinérii kroužkovali velmi mladé sokoly. Byli na světě 12 až 14 dnů a na rozdíl od minulých let nekladli při kroužkování žádný odpor. Jediná nevýhoda časného kroužkování je, že nejsme schopni s jistotou rozeznat pohlaví mláďat. Sokoli již vyletěli z hnízda a začínají objevovat svět a získávat nové zkušenosti," uvedl ornitolog Václav Beran

Celé období hnízdění sokolů mohla pozorovat veřejnost na webových stránkách www.starameseosokoly.cz. V letošním roce se návštěvnost webových stránek oproti loňským 100.000 zhlédnutí zvýšila na více než 144.000. Mladí dravci se nyní vydávají na cestu do světa, kde si během dvou až tří let najdou vlastní teritorium. Díky kroužkování je možné sledovat jejich další osudy. Někteří z nich se již objevili v Německu, Polsku nebo ve Francii. Většina se ale podle ornitologů později vrací zpět do České republiky a hnízdí na jiných stavbách.

