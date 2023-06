Půjčku i dotaci na zateplení vyřeší lidé ve stavebních spořitelnách

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Kombinace NZÚ a půjčky ze stavebního spoření dává podle Hladíka většímu množství lidí možnost zateplit, uspořit na energiích.

Na pobočkách stavebních spořitelen a na vybraných pobočkách mateřských bank si lidé budou moci nechat poradit, jak získat dotace na zateplení domů a bytů. K dispozici by mělo být až 1400 kontaktních míst. Lidé si budou moci žádat na jednom místě jak o úvěr ze stavebního spoření, tak o dotace od státu například v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Společné memorandum ministerstva životního prostředí (MŽP), ministerstva financí (MF) a Asociace českých stavebních spořitelen je podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) nadějí pro lidi i životní prostředí. Stanjura to řekl na tiskové konferenci po podpisu memoranda v Poslanecké sněmovně.

"Česká republika potřebuje, a je to naším společným zájmem jako státu i stavebních spořitelen, zrychlit procento renovací. My dneska máme zhruba 1,2 procenta renovací v budovách. Přičemž takový ideál, který nám doporučují různí odborní poradci, studie a samozřejmě akademičtí pracovníci, je zhruba tři procenta. Tak, aby ten dům byl rekonstruován řekněme jednou za generaci, jednou za 30 let," dodal ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Kombinace NZÚ a půjčky ze stavebního spoření dává podle Hladíka většímu množství lidí možnost zateplit, uspořit na energiích. Nová spolupráce by měla podle něho pomoci předcházet problémům s energetickou chudobou i pomoci ke splnění klimatických cílů Česka.

"Stavební spořitelny výrazně přispějí k dostupnosti investic do energetických úspor domácností," řekl první místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen Michael Pupala. Spořitelny podle něj nabídnou klientům úvodní kalkulaci, na jaký úvěr mohou dosáhnout, a podle toho bude možné nastavit i rozsah opatření ke snížení energetické náročnosti a vhodný dotační program.

"Pro klienty půjde především o zjednodušení procesu a asistenci při žádostech o dotace, možnost výhodného financování energetických úspor spojených s bydlením pro větší okruh obyvatel ČR a snížení jejich nákladů na bydlení," sdělil ČTK generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny Pavel Čejka. Spořitelny podle něj lidem zařídí i bankovní identitu, což přispěje k další digitalizaci komunikace mezi státní správou a občany.

Pracovníky poboček stavebních spořitelen bude školit MŽP a zajistí i informační servis, který budou jednotlivé pobočky potřebovat. Na pobočkách získají lidé kompletní finanční a dotační poradenství tak, aby byli jako spotřebitelé chráněni. Poradenství je bezplatné. Stavební spořitelny tak rozšiřují své zacílení do energetiky, jejich dosavadní služby ale zůstávají i nadále.

Lidé si tak jako doposud budou moci sami zažádat o dotace z NZÚ. Pokud lidé budou potřebovat pomoci s financováním prostřednictvím úvěru, budou moci využít kontaktních míst a na jednom místě žádat jak o úvěr ze stavebního spoření, tak o dotaci NZÚ.

Maximální výše státního příspěvku by se od příštího roku měla snížit na polovinu ze stávajících 2000 korun. Vychází to z konsolidačního balíčku, o kterém bude vláda jednat dnes, změna se bude týkat starých i nových smluv.

Vláda původně zvažovala úplné zrušení státního příspěvku ke stavebnímu spoření. Stavební spořitelny takový návrh kritizovaly, podle nich by domácnosti kvůli tomu přišly o možnost levných úvěrů, které už nyní často čerpají na snížení energetické náročnosti bydlení.

Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun. Za prvních pět měsíců letošního roku byl objem úvěrů 14,3 miliardy korun, meziročně se snížil o 57,1 procenta.

