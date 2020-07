Půjčovny lodí na Orlici zažívají jednu z nejlepších sezon

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Půjčovny lodí na řece Orlici v Královéhradeckém kraji zažívají jednu z nejlepších sezon za poslední roky. Vody je dostatek a zájem vodáků značný, řekli ČTK zástupci půjčoven. Orlice je v Královéhradeckém kraji mezi vodáky nejoblíbenější řekou, nejvytíženější úsek je mezi Kostelcem nad Orlicí a Krňovicemi.

"Zájem je vysoký, začalo to na konci května. Je to lepší než loni, lidé tolik nejezdí do zahraničí a je stále dost vody. Každý víkend máme vyprodáno. Třeba dnes máme půjčených asi 40 lodí, o víkendu máme na vodě 200 lodí," řekla ve čtvrtek ČTK Lucie Skalická z půjčovny v Týništi nad Orlicí.

Podle vodáckého webu je kromě dolního toku Orlice sjízdná také Divoká Orlice od Zámělu a Tichá Orlice z Letohradu. Horní toky Orlice zasahují do sousedního Pardubického kraje,

"V porovnání s minulou sezonou je stav vody naprosto nesrovnatelný, do tohoto týdne to byla záležitost spíše pro zkušenější vodáky. Používali jsme i rafty," řekl ČTK Libor Borůvka z půjčovny lodí v Kostelci nad Orlicí na Divoké Orlici.

Tři neděle bylo podle něj možné dokonce sjíždět horní úseky, které jsou v létě většinou nesjízdné.

"Jezdil se dokonce nejatraktivnější úsek Divoké Orlice Litický oblouk, ten se jezdí většinou jen na jaře, když odpouští vodu z pastvinské přehrady. Ještě minulý týden jsem vezl lodě na Tichou Orlici až do Jablonného, i tohle je v létě naprosto výjimečné," řekl ČTK Borůvka.

Hladiny řek postupně klesají, například Orlice je na hranici letního stavu, to začíná lákat i méně zkušené vodáky. "Přes týden je zájem menší. Myslím si, že zájem ještě stoupne," řekl ČTK Borůvka.

Vodákům nahrál deštivý červen, kdy vytrvalé a místy přívalové deště rozvodnily řeky a způsobily lokální záplavy. Vydatné srážky se v několika vlnách přehnaly také nad Královéhradeckým kraji a rozvodnily řeku Orlici a její přítoky.

V Královéhradeckém kraji jsou sjízdné i další řeky. Podle vodáckého webu je sjízdná řeka Úpa z České Skalice na Náchodsku, část Metuje na Náchodsku, a to od Nového Města nad Metují, tzv. stará řeka. Limitní hodnoty jsou pro vodáky na řece Metuji od Hronova na Náchodsku a Labe v úseku od Dvora Králové nad Labem. Ostatní toky v hradeckém jsou podle webu pro vodáky nesjízdné.

