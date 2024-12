Putin označil únik mazutu z poškozených tankerů za velkou pohromu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Za velkou ekologickou katastrofu označil dnes ruský prezident Vladimir Putin únik tisíců tun mazutu ze dvou ruských tankerů, poškozených během bouře v Kerčském průlivu mezi Azovským a Černým mořem. Průlivem, který odděluje anektovaný Krym od ruské pevniny, vede hlavní námořní trasa pro vývoz ruského obilí a ropy."Je to pohroma, katastrofa, to je je očividné. Skoro 40 procent paliva uniklo do moře," řekl Putin během tiskové konference, vysílané ruskými televizemi v přímém přenosu. S následky ale bude možné se plně vypořádat až poté, co moře utichne; to by se podle předpovědi mělo stát v sobotu.

Více než 50 let stará plavidla přepravovala dohromady asi 9200 tun ropných látek, uvedla dříve ruská agentura TASS. Podle agentury RIA Novosti, odvolávající se na nejmenovaný zdroj, do moře uniklo na 3700 tun mazutu.

"Musíme udělat vše, abychom odstranili palivo, které se objevuje na pobřeží," řekl Putin. Na místě už podle něj pracují čtyři tisícovky lidí, posily zatím nejsou nutné. Je také nutné myslet na to, že část mazutu mohla klesnout ke dnu, ale na jaře, až se moře oteplí, může zase vystoupat na hladinu, a na to je nutné se připravit, uvedl šéf Kremlu.

Vyšetřovatelé se podle Putina domnívají, že chyby se dopustili kapitáni poškozených tankerů tím, že se včas před bouří neuchýlili do bezpečí přístavů.

Tanker Volgoněfť 212 se v Kerčském průlivu rozlomil v neděli, jeden člen jeho posádky zahynul. Tanker Volgoněfť 239 v neděli najel na mělčinu 80 metrů od břehu poblíž přístavu Taman. V úterý se do tísně dostal další tanker, Volgoněfť 109, který zakotvil u břehu s poškozeným nákladním prostorem. Mazut ze ztroskotaných tankerů podle dřívějšího vyjádření úřadů zamořil bezmála 50 kilometrů pobřeží Krasnodarského kraje na jihu evropského Ruska.

