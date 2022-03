Putin: Rusko už za plyn určený pro Evropu nebude brát eura ani dolary, ale rubly

Zan K. 23.3.2022 18:59

Rubl, dolar, Euro, to je fuk. Vždy se to dá vykšeftovat. Zaímavější bude, až na naše sankce oodpoví ruskými sankcemi ale na všechny suroviny. Prostě začne vybírat komu prodá a komu ne. Třeba jako Nšmci jo, Maďaři jo ale my a Slováci ne. Umíte si představit, jak bychom asi dopadli?

Odpovědět