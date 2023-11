PwC: Investice do technologií na ochranu klimatu letos klesly o 40 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | archerix / Shutterstock.com Ilustrační foto

Investice do start-upových inovací směřujících k ochraně klimatu letos kvůli celosvětové ekonomické nejistotě i konfliktům klesly o 40 procent. Celkově se ale investice do start-upového trhu propadly ještě více, takže podíl investic mířících na ochranu klima dál rostl, vyplývá z aktuální studie společnosti PwC. Soukromí investoři a fondy letos do start-upových projektů investovali 638 miliard dolarů, což je meziročně o 50 procent méně.Do technologií směřujících ke zmírnění změny klimatu míří podle PwC víc než desetina ze všech start-upových investic privátních investorů a fondů. Před pěti lety to bylo sedm procent. Přestože tedy celkový objem peněz meziročně klesl, podíl investic do těchto oborů nadále roste.

"Rozhodování privátních investorů i fondů v letošním roce výrazně ovlivňuje ekonomická nejistota i geopolitické konflikty po celém světě. Ve světle těchto událostí část investorů raději vyčkává a své investice odkládají, proto nastal výrazný pokles investiční aktivity,“ uvedl partner PwC Jan Brázda. Nejvíce peněz míří podle něj nadále do dopravy, nicméně v posledním roce s rostoucími cenami energií získaly ještě větší pozornost i investice do alternativních zdrojů energie, jako je solární i větrná energie nebo zelený vodík, dodal.

Na emisích se více než jakékoli jiné odvětví podílí průmysl. Investice do něj však v minulých letech příliš nemířily, tvořily osm procent z objemu 'zelených' investic. V letošním roce tento podíl vzrostl na 14 procent. Razantně podle Brázdy klesly u dopravy, která byla tahounem v minulých letech. Může to znamenat mimo jiné to, že investice do elektromobility a s tím spojené infrastruktury již v tuto chvíli nejsou pro investory natolik zajímavé, protože jsou již zaběhlé a poměrně široce využívané, řekl Brázda.

