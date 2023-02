PwC: Počet elektromobilů a hybridů se za pět let zdvojnásobí na 65 milionů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V příštích pěti letech se počet elektrických a hybridních aut ve světě více než zdvojnásobí z letos odhadovaných 30 milionů na 65 milionů v roce 2028. Nejrychleji se bude rozvíjet trh čistě elektrických aut, kterých by mělo být 34 milionů proti současným 12 milionům. Brzy tak překonají prodej hybridů, kterých by za pět let mělo jezdit 25 milionů. Vyplývá z aktuální studie PwC Electric Vehicle Sales Review.

Loni se na nejvyspělejších světových trzích prodalo zhruba 15,5 milionu aut s elektrickým nebo hybridním motorem, což je meziroční nárůst o 42 procent. Na nejvýznamnějších deseti evropských trzích se loni prodalo 4,45 milionu elektrických a hybridních aut, což představuje tržní podíl 49 procent všech prodejů. Výrazně ale zpomalilo tempo růstu prodejů, které loni bylo 11 procent. Největší podíl měly nadále hybridy s 2,2 miliony prodaných aut, čistě elektrických automobilů se v Evropě prodalo 1,4 milionu, 850 000 pak bylo plug-in hybridů.

Celosvětovým prodejům vládne především Tesla a čínské značky. "Evropské automobilky se pořád potýkají s následky výpadku dodávek především u čipů. Zároveň jim přechod na elektromobilitu přináší zvýšené náklady. I z těchto důvodů lze letos očekávat zvýšenou aktivitu čínských automobilek na evropském trhu, kde si budou chtít zabrat stále větší tržní podíl. Zároveň se dá očekávat tlak na cenu, který již odstartovala Tesla plošným zlevněním svých modelů,“ uvedl analytik PwC Pavel Štefek.

Český trh v prodejích elektroaut výrazně zaostává, zájem brzdí vyšší cena i nedostatečná nabíjecí síť. V loňském roce se v tuzemsku prodalo 32 121 hybridů a elektromobilů, což je necelých 17 procent trhu.

"Žádnou dramatickou změnu vývoje v České republice neočekávám. I když se připravuje podpora pro klíčový segment firemních flotil, nevypadá to, že by byla plošná a dostalo se na všechny. Navíc, i velké evropské trhy od masivní dotační podpory elektromobility už spíše ustupují," řekl Štefek. "Na druhou stranu ale rychle roste přirozený zájem o nahrazení firemních fleetů elektroauty, i české domácnosti stále více zajímají alternativní zdroje energie. To budou faktory, které růst prodejů elektroaut v České republice podpoří více než státní intervence,“ dodal.

Mezi nejvýznamnější evropské trhy počítá studie Německo, Velkou Británii, Francii, Španělsko, Itálii a trhy s nejrozvinutější infrastrukturou, což jsou Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko a Rakousko. Největším světovým trhem pro elektrické vozy zůstává Čína, kde se prodalo přes pět milionů elektromobilů, zatímco na deseti největších evropských trzích to bylo 1,4 milionu elektromobilů.

reklama