Rada parku se nedohodla na zásadách péče o NP Šumava

Rada šumavského národního parku se nedohodla na zásadách péče o NP Šumava. Pro dokument, který má stanovit pravidla péče o přírodu v letech 2022 až 2040, se vyjádřilo 23 členů rady. Pro kladné stanovisko bylo třeba 24 hlasů. NP Šumava pošle zásady péče s vyjádřením rady ke schvální ministerstvu životního prostředí.

"Přestože podle jednacího řádu chyběl k dohodě (rady) jediný hlas, jsem rád, že většina přítomných hlasovala pro dohodu," uvedl ředitel šumavského parku Pavel Hubený. Radu NP Šumava tvoří 47 členů. Jde o zástupce obcí, Jihočeského a Plzeňského kraje, vědce a představitele dalších institucí, jako je třeba regionální hospodářská komora. Na dnešním zasedání bylo 45 členů. Výsledek hlasování členů rady není pro rozhodnutí ministerstva životního prostředí rozhodující.

Zásady zpřesňují péči o přírodu v následujících letech ve všech čtyřech nových zónách národního parku. Jejich součástí jsou i principy péče o klíčové druhy typické pro Šumavu. Popisují, jak se budou sledovat ukazatele kvality prostředí a přírodní procesy. Zásady také odrážejí témata jako turistiku nebo podporu obyvatel. Ministerstvo životního prostředí je může pozměnit a schválit.

K plánovaným zásadám se mohla dříve vyjádřit veřejnost, která podala osm stovek připomínek. "Do textu zásad jsme přímo zapracovali 29 procent připomínek. Dalších 38 procent nebylo možné akceptovat z různých důvodů, přičemž 24 procent bylo vypořádáno vysvětlením. Zhruba devět procent připomínek pak neobsahovalo žádné konkrétní návrhy na změnu a ty jsme tedy pouze vzali na vědomí,“ uvedl náměstek ředitele Správy NP Šumava Martin Starý.

Od března 2020 je NP Šumava rozdělen do čtyř zón. V té s nejpřísnějším režimem ochrany přírody je 27,7 procenta území. Jde o plochu určenou pro nerušený průběh přírodních procesů. Na opačném pólu zonace je takzvaná kulturní krajina, do níž spadají hlavně osídlené části Šumavy. Momentálně zóna kulturní krajiny zabírá 1,2 procenta národního parku. Bezzásahová plocha NP Šumava by v roce 2060 měla dosáhnout tří čtvrtin jeho rozlohy. K tomuto stavu park směřuje právě na základě zásad péče.

Šumavský národní park vznikl v roce 1991 a rozkládá se na ploše více než 680 kilometrů čtverečních na území Jihočeského a Plzeňského kraje.

