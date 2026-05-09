Radnice v Amsterodamu nechala odstranit reklamu na maso či lety

9.5.2026 16:15 (ČTK)
Foto | Ferry Octavian / Flickr
Radnice v nizozemském hlavním městě Amsterodamu nechala odstranit ze svých reklamních ploch poutače na masné produkty, lety či auta se spalovacími motory. Uvedla to stanice BBC s tím, že nová regulace začala platit se začátkem měsíce května. Radnice opatření zdůvodňuje klimatickou politikou.
 
Přísnější pravidla se týkají reklamních prostorů, které patří radnici, například na zastávkách či v dopravních prostředcích veřejné dopravy. Zákaz reklamy se týká výrobků z masa a produktů či služeb spjatých s fosilními palivy. Od 1. května tak v prostorech vlastněných městem již nesmí viset transparenty propagující hamburgery či letecká spojení, poukazuje BBC.

Zástupci radniční většiny hájí klimatickými cíli, které si Amsterodam stanovil, rozhodnutí omezit reklamu na některé služby a produkty. Nizozemské hlavní město chce například do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. "Mnoho lidí nechápe, proč by město mělo vydělávat z pronájmu veřejných prostorů pro něco, proti čemuž máme politická opatření," řekla stanici BBC představitelka Zelené levice Anneke Veenhoffová.

Řada dalších nizozemských měst rozhodla či se chystá rozhodnout, že nebudou pronajímat reklamní prostory, například na masné produkty. Amsterodam je však první hlavní město, které tak učinilo, uvádí BBC.

