Radnice v Amsterodamu nechala odstranit reklamu na maso či lety
9.5.2026 16:15 (ČTK)
Foto | Ferry Octavian / Flickr
Zástupci radniční většiny hájí klimatickými cíli, které si Amsterodam stanovil, rozhodnutí omezit reklamu na některé služby a produkty. Nizozemské hlavní město chce například do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. "Mnoho lidí nechápe, proč by město mělo vydělávat z pronájmu veřejných prostorů pro něco, proti čemuž máme politická opatření," řekla stanici BBC představitelka Zelené levice Anneke Veenhoffová.
Řada dalších nizozemských měst rozhodla či se chystá rozhodnout, že nebudou pronajímat reklamní prostory, například na masné produkty. Amsterodam je však první hlavní město, které tak učinilo, uvádí BBC.
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk