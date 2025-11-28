Ředitel liberecké zoo doufá, že omezení pyrotechniky zklidní konec roku
Pro zvířata jsou rachejtle, petardy a ohňostroje stresující. "Pamatujeme doby před osmi devíti lety, kdy už to začínalo od října, a celý prosinec a leden měl člověk pocit, že žije vedle frontové linie. Navíc do lesíku mezi zoologickou a botanickou zahradou to lákalo dost často partičky dětí a my tam máme voliéry dravých ptáků. Pamatuju si, že nám vyplašený orel nalítl do sítě a měl zánět a pak veliké zdravotní problémy s prsní svalovinou," zavzpomínal Nejedlo. Hluk petard podle něj také rušil ptáky při hnízdění, a ti pak opouštěli hnízda.
"Ty problémy byly opravdu velké, takže o to víc jsme vděční, že dneska není možné kolem zoologické petardy používat," řekl Nejedlo. V minulosti podle něj několikrát volali i městskou policii, těžko se ale podle něj hledá a dokazuje, kdo a kde pyrotechniku odpaloval. "Já jsem klidný člověk, ale jednou jsem sloužil a slyšel jsem dělobuchy a vlítnul do těch vil a řval jsem tam na ně jak protržený," popsal jednu z příhod ředitel zoo. Lidé se tam podle něj hájili, že slavili synovy narozeniny, tak si párkrát vystřelili. "Jenže nám se plašila slonice," dodal.
Prodej a používání pyrotechniky upravuje od prosince novela zákona o pyrotechnických výrobcích, výjimku má kategorie pyrotechniky F1 dostupná od 15 let, ve které jsou například bouchací kuličky. Od prosince budou mít také obce možnost částečně nebo úplně zakázat používání pyrotechniky na svém území. Novela navíc od prosince zakáže prodej pyrotechniky mimo kamenné obchody, opět s výjimkou kategorie F1. Od července 2026 také zavádí požadavek odborné způsobilosti u pyrotechnických výrobků kategorie F3.
