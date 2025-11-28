https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reditel-liberecke-zoo-doufa-ze-omezeni-pyrotechniky-zklidni-konec-roku
Ředitel liberecké zoo doufá, že omezení pyrotechniky zklidní konec roku

28.11.2025 00:26 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Skitterphoto / Pixabay
Ředitel Zoologické zahrady v Liberci David Nejedlo doufá, že díky novele zákona omezující od prosince odpalování pyrotechniky bude konec roku klidnější. Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo mapu míst, v nichž bude zakázáno petardy odpalovat, patří k nim nejen okolí zoo, útulků a záchranných stanic, ale také okolí nemocnic nebo domovů pro seniory. Kolem takových objektů stanovuje bezpečnostní vzdálenost čtvrt kilometru, kterou budou muset lidé dodržet.
 
Stotisícový Liberec má vyhlášku, která od dubna 2019 dovoluje odpalovat pyrotechniku bez souhlasu města jen na Silvestra a Nový rok a celoročně v rekreačním areálu ve Vesci. "V prvních letech po tom, co ta vyhláška vyšla, jsme s tím měli dobrou zkušenost, v posledních letech to začali lidi porušovat, i když ne v tak masivním měřítku, jako to bylo před vyhláškou," řekl ČTK Nejedlo. Novela by tak podle něj mohla lidem připomenout, že by petardy neměli u zoo nebo v přírodě odpalovat.

Pro zvířata jsou rachejtle, petardy a ohňostroje stresující. "Pamatujeme doby před osmi devíti lety, kdy už to začínalo od října, a celý prosinec a leden měl člověk pocit, že žije vedle frontové linie. Navíc do lesíku mezi zoologickou a botanickou zahradou to lákalo dost často partičky dětí a my tam máme voliéry dravých ptáků. Pamatuju si, že nám vyplašený orel nalítl do sítě a měl zánět a pak veliké zdravotní problémy s prsní svalovinou," zavzpomínal Nejedlo. Hluk petard podle něj také rušil ptáky při hnízdění, a ti pak opouštěli hnízda.

"Ty problémy byly opravdu velké, takže o to víc jsme vděční, že dneska není možné kolem zoologické petardy používat," řekl Nejedlo. V minulosti podle něj několikrát volali i městskou policii, těžko se ale podle něj hledá a dokazuje, kdo a kde pyrotechniku odpaloval. "Já jsem klidný člověk, ale jednou jsem sloužil a slyšel jsem dělobuchy a vlítnul do těch vil a řval jsem tam na ně jak protržený," popsal jednu z příhod ředitel zoo. Lidé se tam podle něj hájili, že slavili synovy narozeniny, tak si párkrát vystřelili. "Jenže nám se plašila slonice," dodal.

Prodej a používání pyrotechniky upravuje od prosince novela zákona o pyrotechnických výrobcích, výjimku má kategorie pyrotechniky F1 dostupná od 15 let, ve které jsou například bouchací kuličky. Od prosince budou mít také obce možnost částečně nebo úplně zakázat používání pyrotechniky na svém území. Novela navíc od prosince zakáže prodej pyrotechniky mimo kamenné obchody, opět s výjimkou kategorie F1. Od července 2026 také zavádí požadavek odborné způsobilosti u pyrotechnických výrobků kategorie F3.

