https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-zakazali-pouzivat-zabavni-pyrotechniku-v-nejcennejsich-castech-jeseniku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ochránci zakázali používat zábavní pyrotechniku v nejcennějších částech Jeseníků

11.12.2025 10:08 (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Miroslav Havira / AOPK ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) vydala celoroční zákaz používání zábavní pyrotechniky v nejcennějších oblastech Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku tím chce chránit živočichy i návštěvníky před nadměrným hlukem a světelnými záblesky z odpalovaných petard a světlic. Nebude se tak už moct opakovat situace z konce loňského roku, kdy lidé z jedné z horských chat odpálili silvestrovský ohňostroj přímo v národní přírodní rezervaci Praděd. Opatření obecné povahy omezující používání zábavní pyrotechniky už vstoupilo v platnost. ČTK to sdělila mluvčí AOPK Karolína Šůlová.
 
Zákaz používání pyrotechniky se vztahuje na vybrané vrcholové části masivu Hrubého Jeseníku. "Jde o významná rekreační místa, jako je například okolí chaty Švýcárna, Hotelu Ovčárna, Chaty Jiřího na Šeráku nebo vrchol Pradědu, kde se lidé sdružují, zejména při oslavách Nového roku, a používání zábavní pyrotechniky je zde pravděpodobnější než jinde," uvedl vedoucí Správy CHKO Jeseníky Vít Slezák.

Jedním z důvodů zákazu je podle Petra Šaje z AOPK snaha zamezit na vybraných místech rušení vzácných druhů ptáků, jako jsou například jeřábek lesní, datlík tříprstý, puštík bělavý či sýc rousný a kulíšek nejmenší. "Vedle ochranářských a ekologických důvodů zákazu vnímáme i signály od různých zájmových skupin návštěvníků našich hor, kteří právě do těchto míst vyrážejí za stále vzácnějším klidem. Zákaz platí celoročně," řekl Šaj.

Ohňostroje mají podle odborníků negativní dopad hlavně na faunu, především v zimním období, kdy ptáci i savci jsou kvůli nedostatku potravy nuceni šetřit energii a stresová reakce může mít daleko závažnější vliv na jejich přežití než v létě. "Zvířata reagují na světelné i zvukové efekty panickým únikem, následným narážením do překážek a v důsledku zranění může dojít až k úhynu. V případě ptáků to zase může během hnízdění vést k opuštění snůšek či mláďat, což u málo početných nebo zvláště chráněných druhů ohrožuje místní populace," upozornil Slezák. Toxické látky z ohňostrojů podle něj navíc znečišťují ovzduší, půdu i vodu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
RV

Richard Vacek

11.12.2025 17:36
Snad to zakázali ne v ekologicky nejcennějších místech, ale v místech, kde se lidi za podobnou zábavou shromažďují.
Je to stejné, jako kdyby obdobně uvědomělí úředníci zakázali koupání na koupališti, ale v jeho okolí by bylo povolené.
Takovým jsme říkali lidově kazišuci. Sami se bavit nechtějí, ale jiným kazit zábavu dovedou.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

