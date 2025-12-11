Ochránci zakázali používat zábavní pyrotechniku v nejcennějších částech Jeseníků
Jedním z důvodů zákazu je podle Petra Šaje z AOPK snaha zamezit na vybraných místech rušení vzácných druhů ptáků, jako jsou například jeřábek lesní, datlík tříprstý, puštík bělavý či sýc rousný a kulíšek nejmenší. "Vedle ochranářských a ekologických důvodů zákazu vnímáme i signály od různých zájmových skupin návštěvníků našich hor, kteří právě do těchto míst vyrážejí za stále vzácnějším klidem. Zákaz platí celoročně," řekl Šaj.
Ohňostroje mají podle odborníků negativní dopad hlavně na faunu, především v zimním období, kdy ptáci i savci jsou kvůli nedostatku potravy nuceni šetřit energii a stresová reakce může mít daleko závažnější vliv na jejich přežití než v létě. "Zvířata reagují na světelné i zvukové efekty panickým únikem, následným narážením do překážek a v důsledku zranění může dojít až k úhynu. V případě ptáků to zase může během hnízdění vést k opuštění snůšek či mláďat, což u málo početných nebo zvláště chráněných druhů ohrožuje místní populace," upozornil Slezák. Toxické látky z ohňostrojů podle něj navíc znečišťují ovzduší, půdu i vodu.
Richard Vacek11.12.2025 17:36
Je to stejné, jako kdyby obdobně uvědomělí úředníci zakázali koupání na koupališti, ale v jeho okolí by bylo povolené.
Takovým jsme říkali lidově kazišuci. Sami se bavit nechtějí, ale jiným kazit zábavu dovedou.