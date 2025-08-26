https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prodej-zabavni-pyrotechniky-na-trzistich-bude-zakazan-prezident-s-tim-souhlasil
Prodej zábavní pyrotechniky na tržištích bude zakázán, prezident s tím souhlasil

26.8.2025 19:32 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | TLeClairPhotography / Flickr
Prodej zábavní pyrotechniky na tržištích a ve stáncích bude do budoucna zakázán. Výjimku bude mít pouze nejméně nebezpečná kategorie zábavní pyrotechniky, do níž patří například bouchací kuličky. Změnu přinese novela, kterou prezident Petr Pavel podepsal. Novela také upravuje právo obcí zakázat používání pyrotechniky na jejich území a zakazuje možnost používání pyrotechniky vyšších kategorií bez licence od Českého báňského úřadu.
 
Nová pravidla budou v plném rozsahu platit od července příštího roku, některá od letošního prosince. Přísnější regulace používání zábavní pyrotechniky se ale ještě nebude týkat letošních silvestrovských oslav.

Novela zavádí bezpečnostní vzdálenost minimálně 250 metrů, kterou budou muset lidé při odpalování pyrotechniky dodržovat. Platit to má v případě nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků pro zvířata, záchranných stanic či zoologických zahrad. Obec bude moci vyhláškou zakázat částečně nebo úplně používání pyrotechniky na celém území, zákaz se nebude moci vztahovat například na používání prskavek či bouchacích kuliček.

Osvědčení o odborné způsobilosti budou podle ministerstva průmyslu a obchodu nově potřebovat lidé pro nákup a odpalování zábavních pyrotechnických výrobků v kategorii F3 prodejné od 21 let, která znamená středně velké nebezpečí a patří do ní velké fontány, velké římské svíce, silnější petardy, velké rakety a větší kompaktní baterie. Dosud bylo osvědčení nutné u velmi nebezpečné zábavní pyrotechniky v kategorii F4, divadelní pyrotechniky T2 či ostatní pyrotechniky P2.

Ten, kdo vlastní licenci pro kategorie F4 a T2, si může automaticky koupit a odpalovat výrobky kategorie F3. V případě kategorií F4, T2 a P2 novela rozšiřuje výčet činností, které osvědčení vyžadují - kromě nákupu, ničení, zneškodňování nebo provádění ohňostrojných prací to budou také skladování, vystavování či jakékoliv jiné zacházení.

Novela upravuje prodej pyrotechniky na dálku. Podle nových pravidel bude muset obchodník vždy kontrolovat věk a případně i odbornou způsobilost kupujícího, a to jak při prodeji, tak i při předání. Pyrotechnické výrobky, které spadají do kategorií F4, T2 a P2, pak budou moci lidé převzít jen na určitých místech.

Až tři roky zákazu činnosti budou hrozit tomu obchodníkovi, který prodá pyrotechniku vyžadující odbornou způsobilost osobě bez tohoto osvědčení. V případě podezření na závažný přestupek pak budou moci dozorové orgány před kontrolou pyrotechniku dočasně zajistit. Na prodej pyrotechniky a zacházení s ní budou dohlížet Česká obchodní inspekce a orgány státní báňské správy. Novela současně počítá s pokutami až do pěti milionů korun podle závažnosti deliktu.

Součástí novely je i úprava zákona o obalech, podle níž autorizovaná společnost věnující se zpětnému odběru obalů, kterou je v Česku EKO-KOM, bude mít v důsledku růstu cen energií sníženu povinnou finanční rezervu z 50 procent ročních nákladů na jejich čtvrtinu. Opak by podle předkladatelů vedl k růstu cen baleného zboží včetně potravin kvůli vyšším úhradám jeho výrobců.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
