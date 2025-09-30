https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reditel-prazske-zoo-bobek-kvuli-kritice-ke-konci-rijna-rezignuje-na-funkci
Ředitel pražské zoo Bobek kvůli kritice ke konci října rezignuje na funkci

30.9.2025 19:28 | PRAHA (ČTK)
Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha
Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek po kritice od bývalých a současných zaměstnanců kvůli svému chování ke konci října rezignuje na funkci. Dnes to sdělil ČTK. Zaměstnanci obvinili Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených, což ředitel odmítl. Nyní uvedl, že kampaň proti němu zahradu zásadně poškozuje a nechce, aby situace ničila dlouholetou práci na jejím rozvoji.
 
Primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti), která má zahradu v gesci, na sociální síti X Bobkovi poděkovala za 15 let práce pro zahradu. "Nyní je třeba uklidnit tuto nelehkou situaci a dívat se dopředu. Zaměříme se na zlepšení pracovního prostředí v zahradě a co nejdříve vypíšeme otevřené výběrové řízení," uvedla. Zoo má podle své výroční zprávy téměř 250 zaměstnanců.

Podle Bobka za dobu jeho působení zahrada zaznamenala řadu úspěchů, rozvíjela se a rostla návštěvnost. Snaha o stálé zlepšování ho podle jeho vyjádření vedla k vysokým nárokům na zaměstnance, ale největší měl vždy na sebe. "Pro naši zoologickou zahradu jsem s plným nasazením pracoval po celých oněch 15 let a devět měsíců. Nechci, aby i mou mnohaletou práci ničila nynější situace," uvedl končící ředitel.

Dodal, že za dobu jeho působení v zoo si na něj nikdo u odborové organizace nestěžoval a žádnou stížnost na jeho způsob řízení s ním neřešil ani magistrát. "Nyní spolu s kolegy z vedení čelím nekonečnému přívalu obvinění, která bohužel obsahují řadu historek přibarvených tichou poštou i nesmyslných konstrukcí. Tato kampaň se nyní dostala do fáze, kdy již zásadně poškozuje celou Zoo Praha," uvedl Bobek.

Doplnil, že věří v to, že se městu podaří vybrat nového ředitele, který bude rozumět zvířatům i lidem a který nebude podléhat nejrůznějším partikulárním zájmům. Pražský magistrát jako zřizovatel v posledních dvou letech poslal na fungování zoo vždy téměř 200 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy za loňský rok. Za doplňkové činnosti, jako jsou platby za parkování, reklamu a pronájmy, zoo loni inkasovala víc než 133 milionů korun, ze vstupného měla téměř 300 milionů Kč.

O obviněních Bobka z šikany a bossingu napsaly na konci minulého týdne servery Seznam Zprávy a Deník N, vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Ředitel ve článcích v médiích odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas.

Po zveřejnění obvinění se pro odchod Bobka z funkce vyjádřil předseda opoziční Prahy Sobě Adam Scheinherr, který nyní uvedl, že ředitel neměl jinou možnost než odstoupit. "Nové vedení zoo i města má před sebou důležitý úkol - nastavit pracovní prostředí tak, aby jediný člověk nemohl způsobit takto toxickou atmosféru. Přizvaná organizace Konsent by s tím měla pomoci, a to ve všech městských organizacích," uvedl. Komrsková v pondělí uvedla, že plánuje do zoo pozvat organizaci Konsent, která se vztahům na pracovišti věnuje.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stojí v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.

